В ВОЗ установили причину появления коронавируса

2 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
В ВОЗ установили причину появления коронавируса
В ВОЗ установили причину появления коронавируса
pixabay.com

В ВОЗ установили вероятную причину появления COVID-19, пишет Associated Press.

Коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другого посредника. Версия об искусственном происхождении коронавируса и/или утечке из лаборатории в Китае была отброшена из-за недостатка доказательств.

Читайте такжеМуж Наталки Карпы заразился коронавирусом
К таким результатам пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения. 

Основная версия – это передача вируса от летучей мыши через промежуточное животное. Посредником могли быть ящеры, кошки или норки. Ученые исключили прямую передачу вируса от летучих мышей к человеку.

Отметим, что официально отчет ВОЗ не был опубликован, его оглашение уже неоднократно откладывалось.

Напомним,

Облако тегов

исследование коронавирус Коронавирус в Украине пандемия коронавирус 2020

Материалы по теме

Оскар-2021: церемония награждения пройдет в новом формате
Новости

Оскар-2021: церемония награждения пройдет в новом формате
ТОП-5 советов от Алексея Суханова о том, как легче пережить карантин
Сериалы

ТОП-5 советов от Алексея Суханова о том, как легче пережить карантин
Муж Наталки Карпы заразился коронавирусом
Новости

Муж Наталки Карпы заразился коронавирусом
Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 7 серию от 24.03.2021
Сериалы

Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 7 серию от 24.03.2021

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK