В ВОЗ установили причину появления коронавируса
В ВОЗ установили вероятную причину появления COVID-19, пишет Associated Press.
Коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другого посредника. Версия об искусственном происхождении коронавируса и/или утечке из лаборатории в Китае была отброшена из-за недостатка доказательств.
Основная версия – это передача вируса от летучей мыши через промежуточное животное. Посредником могли быть ящеры, кошки или норки. Ученые исключили прямую передачу вируса от летучих мышей к человеку.
Отметим, что официально отчет ВОЗ не был опубликован, его оглашение уже неоднократно откладывалось.
Напомним,