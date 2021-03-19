Минздрав проверит украинцев на наличие антител к коронавирусу
Часть населения Украины уже переболела коронавирусом без симптомов.
Подобное исследование помогло бы эпидемиологам получить представление о том, сколько людей уже столкнулись с вирусом и выработали иммунитет.
Мы планируем начать такое исследование в ближайшее время, чтобы установить наличие антител.
Отметим, что в Украине на днях зафиксировали грустный антирекорд, от коронавируса за день скончались 267 человек. При этом только за вчерашний день обнаружили 15 850 инфицированных коронавирусом пациентов.
Напомним,