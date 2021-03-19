Минздрав проверит украинцев на наличие антител к коронавирусу

Часть населения Украины уже переболела коронавирусом без симптомов.

Директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина на пресс-конференции заявил о планируемом тестировании граждан страны на наличие антител к коронавирусу

Подобное исследование помогло бы эпидемиологам получить представление о том, сколько людей уже столкнулись с вирусом и выработали иммунитет.

Мы планируем начать такое исследование в ближайшее время, чтобы установить наличие антител.

По словам Родины, если у человека в крови обнаруживаются антитела класса G, он тем или иным образом сталкивался с COVID-19. Скорее всего, переболел бессимптомно или с невыраженными симптомами.

Отметим, что в Украине на днях зафиксировали грустный антирекорд, от коронавируса за день скончались 267 человек. При этом только за вчерашний день обнаружили 15 850 инфицированных коронавирусом пациентов.

Напомним,