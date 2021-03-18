Скорость ходьбы связали с риском смерти от коронавируса

18 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Скорость ходьбы связали с риском смерти от коронавируса
Скорость ходьбы связали с риском смерти от коронавируса
pixabay.com

Вероятность тяжелого течения коронавируса возрастает у людей, которые имеют хронические заболевания и ожирение.

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Еще одна группа риска – это люди, которые медленно ходят. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Великобритании, опубликованные в профильном авторитетном журнале Nature.

В ходе работы ученые проанализировали данные 400 тыс. человек, которым уже исполнилось 60 человек.

Во внимание брались индекс массы тела и скорость их передвижения (менее 3 миль в час – медленно, 3-4 мили в час – умеренно, от 4 миль в час – быстро).

В исследуемой группе зафиксировали 1001 случай тяжелого течения коронавируса и 226 смертей, связанных с вирусом. Анализ показал, что люди, которые имели нормальный вес, но ходили медленно, болели коронавирусом в 2,4 раза чаще.

Риск смерти у тех, кто медленно ходит, повышается в 4 раза.
 
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Как объясняют связь

По мнению исследователей, скорость ходьбы показывает, насколько хорошее у человека физическое состояние. Если он передвигается медленно, значит, имеет серьезные проблемы со здоровьем. В это же время возможность быстро ходить указывает на здоровую сердечно-сосудистую систему и хорошее состояние легких.

Напомним,

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