С какого возраста можно делать прививки разными вакцинами против коронавируса

С какого возраста можно делать прививки разными вакцинами против коронавируса

Украина присоединилась к кампании по вакцинации населения от коронавируса.

Вакцин существует несколько, у каждой не только свой уровень эффективности и безопасности, и но свои особенности применения.

Pfizer и BioNTech

В материале мы расскажем, с какого возраста разрешена вакцинация разными типами прививок, которые активно испрользуются.

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило применять вакцину для людей, которые уже достигли шестнадцатилетнего возраста. Верхней возрастной границы для препарата нет.

Moderna

Рекомендации ВОЗ свидетельствуют о том, что американскую вакцину нежелательно использовать для вакцинации несовершеннолетних лиц.

AstraZeneca

Оксфордская вакцина может применяться только для людей старше 18 лет, тоже по рекомендациям ВОЗ.

Johnson & Johnson

В ряде стран ЕС вводили рекомендации и по верхней границе использования прививки. Например, во Франции изначально ею даже не вакцинировали пенсионеров, потом, впрочем, разрешили использовать для пожилых людей до 74 лет.

Используется только для лиц старше 18.

Sinovac

Китайскую вакцину нельзя использовать для детей, прививки разрешены только для пациентов старше 18.

Во многих странах прививку используют для вакцинации людей, не достигших 59 лет (на Филиппинах и в Таиланде, например).

Напомним,