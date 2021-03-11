С какого возраста можно делать прививки разными вакцинами против коронавируса

11 марта 2021 15:10 Алла Лысак
С какого возраста можно делать прививки разными вакцинами против коронавируса
С какого возраста можно делать прививки разными вакцинами против коронавируса
pixabay.com

Украина присоединилась к кампании по вакцинации населения от коронавируса.

Вакцин существует несколько, у каждой не только свой уровень эффективности и безопасности, и но свои особенности применения.

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В материале мы расскажем, с какого возраста разрешена вакцинация разными типами прививок, которые активно испрользуются. 

Pfizer и BioNTech

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило применять вакцину для людей, которые уже достигли шестнадцатилетнего возраста. Верхней возрастной границы для препарата нет.

Moderna

Рекомендации ВОЗ свидетельствуют о том, что американскую вакцину нежелательно использовать для вакцинации несовершеннолетних лиц.

AstraZeneca

Оксфордская вакцина может применяться только для людей старше 18 лет, тоже по рекомендациям ВОЗ.

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В ряде стран ЕС вводили рекомендации и по верхней границе использования прививки. Например, во Франции изначально ею даже не вакцинировали пенсионеров, потом, впрочем, разрешили использовать для пожилых людей до 74 лет.

Johnson & Johnson

Используется только для лиц старше 18.

Sinovac

Китайскую вакцину нельзя использовать для детей, прививки разрешены только для пациентов старше 18.

Во многих странах прививку используют для вакцинации людей, не достигших 59 лет (на Филиппинах и в Таиланде, например).

Напомним,

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