С какого возраста можно делать прививки разными вакцинами против коронавируса
Украина присоединилась к кампании по вакцинации населения от коронавируса.
Вакцин существует несколько, у каждой не только свой уровень эффективности и безопасности, и но свои особенности применения.
Pfizer и BioNTech
Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило применять вакцину для людей, которые уже достигли шестнадцатилетнего возраста. Верхней возрастной границы для препарата нет.
Moderna
Рекомендации ВОЗ свидетельствуют о том, что американскую вакцину нежелательно использовать для вакцинации несовершеннолетних лиц.
AstraZeneca
Оксфордская вакцина может применяться только для людей старше 18 лет, тоже по рекомендациям ВОЗ.
Johnson & Johnson
Используется только для лиц старше 18.
Sinovac
Китайскую вакцину нельзя использовать для детей, прививки разрешены только для пациентов старше 18.
Во многих странах прививку используют для вакцинации людей, не достигших 59 лет (на Филиппинах и в Таиланде, например).
Напомним,