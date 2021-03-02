ТОП-6 противопоказаний к вакцинации от коронавируса
Существует сразу шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса, пациенты должны знать о них.
Главный врач областной больницы им. Мечникова в Днепропетровске Сергей Рыженко опубликовал пост, в котором перечислил основные противопоказания.
Среди противопоказаний, он выделил такие:
- Гиперчувствительность к любому компоненту вакцины,
- Тяжелые аллергические реакции в анамнезе,
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания,
- Обострение хронических заболеваний (необходимо дождаться ремиссии и через 2-4 недели делать прививку,
- Возраст до 18 лет.
Если вы готовитесь к вакцинации, тест на антитела не является обязательным. Но если человек знает, что у него выработался иммунитет, то вакцинация ей не нужна. Как правило, антитела есть в крови людей, которые переболели коронавирусом.
Напомним,