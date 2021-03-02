ТОП-6 противопоказаний к вакцинации от коронавируса

2 марта 2021 15:10 Алла Лысак
ТОП-6 противопоказаний к вакцинации от коронавируса
ТОП-6 противопоказаний к вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Существует сразу шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса, пациенты должны знать о них.

Главный врач областной больницы им. Мечникова в Днепропетровске Сергей Рыженко опубликовал пост, в котором перечислил основные противопоказания.

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По словам врача, пациенты чаще всего спрашивают именно об этом.

Среди противопоказаний, он выделил такие: 

Если вы готовитесь к вакцинации, тест на антитела не является обязательным. Но если человек знает, что у него выработался иммунитет, то вакцинация ей не нужна. Как правило, антитела есть в крови людей, которые переболели коронавирусом.

Напомним,

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