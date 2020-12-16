Врач назвал два типа иммунитета к коронавирусу
У человека есть две возможности противостоять COVID с помощью сформировавшегося после встречи с вирусом иммунитета.
Иммунитет после вакцинации едва ли будет настолько устойчивым, но это не означает, что людям придется пожизненно каждый год проходит вакцинацию.
Иммунитет обеспечивают не только антитела, есть и клеточный иммунитет, который продолжит существовать, даже когда антитела исчезнут. За счет клеток памяти организм распознает коронавирус быстрее в следующий раз и будет бороться с ним эффективнее. Это фактически гарантирует, что течение будет легким при повторной встрече.
Это как пережитое вами и прочитанное в книге. Если опыт собственный, то он никогда не забудется, а прочитанное в книге можно позабыть. Но все же прививка является очень важной на данном этапе, поскольку вирус имеет летальность.
Напомним,