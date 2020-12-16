Врач назвал два типа иммунитета к коронавирусу

У человека есть две возможности противостоять COVID с помощью сформировавшегося после встречи с вирусом иммунитета.

По словам врача-иммунолога Бориса Донского, иммунитет у человека, который переболел коронавирусом, может сохраняться на протяжении несколько лет.

Иммунитет после вакцинации едва ли будет настолько устойчивым, но это не означает, что людям придется пожизненно каждый год проходит вакцинацию.

Иммунитет обеспечивают не только антитела, есть и клеточный иммунитет, который продолжит существовать, даже когда антитела исчезнут. За счет клеток памяти организм распознает коронавирус быстрее в следующий раз и будет бороться с ним эффективнее. Это фактически гарантирует, что течение будет легким при повторной встрече.

По словам специалиста, после прививки у человека не формируется настолько сильный и стойкий иммунитет, как после болезни.

Это как пережитое вами и прочитанное в книге. Если опыт собственный, то он никогда не забудется, а прочитанное в книге можно позабыть. Но все же прививка является очень важной на данном этапе, поскольку вирус имеет летальность.

Напомним,