Доктор Комаровский ответил на ТОП-5 вопросов о потере обоняния при коронавирусе

Доктор Комаровский ответил на ТОП-5 вопросов о потере обоняния при коронавирусе

Если у человека пропадает обоняние (иногда еще и вкус), вероятность инфицирования коронавирусом очень высока.

Пропадает ли обоняние при коронавирусе навсегда?

Доктор Евгений Комаровский ответил на самые популярные вопросы украинцев, которые столкнулись с потерей нюха или же просто хотят знать больше на случай, если коронавирус обойти все-таки зимой не получится.

Необратимого поражения при коронавирусе нет. Ваш нюх обязательно вернется.

Когда вернется обоняние после заражения коронавирусом?

Можно как-то вылечить потерю нюха, ускорить процесс?

Как повезет – у некоторых все налаживается через две недели, кто-то ходит без обоняния и несколько месяцев. Все индивидуально.

Вылечить потерю обоняния нельзя, некоторые врачи применяют противовоспалительные гормоны, но тут все очень сложно.

Во-первых, их эффективность не подтверждена, во-вторых, и внутрь их принимать категорически нельзя, а местное использование имеет массу нюансов.

Что же делать, если пропал нюх?

Потеря обоняния опасна?

При потере обоняния вы можете поддерживать максимально комфортное состояние слизистой, например, следить, чтобы воздух был довольно увлаженным, не пересушенным, пейте много жидкости, проветривайте помещение, не вдыхайте концентрированную пыль.

Опасно с точки зрения повседневной жизни. Люди должны не забывать смотреть на сроки годности, еще лучше – дать понюхать еду человеку, который не потерял обоняние. Кроме того, человек может не ощущать запах дымы или газа, желательно проживать с кем-то, кто своевременно предупредит о любой опасности.

Напомним,