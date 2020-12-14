Доктор Комаровский ответил на ТОП-5 вопросов о потере обоняния при коронавирусе
Если у человека пропадает обоняние (иногда еще и вкус), вероятность инфицирования коронавирусом очень высока.
Пропадает ли обоняние при коронавирусе навсегда?
Необратимого поражения при коронавирусе нет. Ваш нюх обязательно вернется.
Когда вернется обоняние после заражения коронавирусом?
Можно как-то вылечить потерю нюха, ускорить процесс?
Вылечить потерю обоняния нельзя, некоторые врачи применяют противовоспалительные гормоны, но тут все очень сложно.
Во-первых, их эффективность не подтверждена, во-вторых, и внутрь их принимать категорически нельзя, а местное использование имеет массу нюансов.
Что же делать, если пропал нюх?
Потеря обоняния опасна?
Опасно с точки зрения повседневной жизни. Люди должны не забывать смотреть на сроки годности, еще лучше – дать понюхать еду человеку, который не потерял обоняние. Кроме того, человек может не ощущать запах дымы или газа, желательно проживать с кем-то, кто своевременно предупредит о любой опасности.
Напомним,