Можно ли употреблять алкоголь при коронавирусе?
Можно ли употреблять спиртные напитки, если человек заразился коронавирусом?
1. Ослабляет иммунитет
Коронавирус вынуждает иммунитет работать активно, чтобы побороть инфекцию, а тут еще и алкоголь начинает его угнетать… Злоупотребление горячительными напитками чревато тяжелыми осложнениями, например, пневмонией.
2. Плохо сказывается на работе сердечно-сосудистой системы
3. Нарушает пищеварительные процессы
Алкоголь нарушает процесс всасывания полезных веществ, например, витамина В12 (расходуется при работе нервной системы, участвует в иммунологических реакциях и синтезе компонентов крови). Безопасной дозы алкоголя не существует.
Напомним,