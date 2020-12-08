Можно ли употреблять алкоголь при коронавирусе?

Можно ли употреблять алкоголь при коронавирусе?

Можно ли употреблять спиртные напитки, если человек заразился коронавирусом?

1. Ослабляет иммунитет

В Интернете курсирует множество мифов о том, что спиртные напитки якобы даже помогают справиться с COVID-19 , но на деле – алкоголь лишь мешает пациенту выздоравливать. А если у человека еще и высокая температура, то алкоголь ему просто противопоказан. Он оказывает следующее негативное влияние:

Коронавирус вынуждает иммунитет работать активно, чтобы побороть инфекцию, а тут еще и алкоголь начинает его угнетать… Злоупотребление горячительными напитками чревато тяжелыми осложнениями, например, пневмонией.

2. Плохо сказывается на работе сердечно-сосудистой системы

3. Нарушает пищеварительные процессы

Алкоголь приводит к тахикардии и повышает артериальное давление. Получается, что сердце работает под нагрузкой, а во время коронавируса это очень опасно. Алкоголь может спровоцировать выраженное нарушение сердечного ритма, аритмии и поспособствовать возникновению мелких тромбов.

Алкоголь нарушает процесс всасывания полезных веществ, например, витамина В12 (расходуется при работе нервной системы, участвует в иммунологических реакциях и синтезе компонентов крови). Безопасной дозы алкоголя не существует.

Напомним,