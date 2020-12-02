Врач назвал самый опасный день для инфицированных COVID-19

Врач назвал самый опасный день для инфицированных COVID-19

Через сколько дней после появления симптомов становится понятно, что болезнь будет протекать в тяжелой форме?

Цитокиновый шторм (реакция иммунной системы), которая часто приводит к осложнениям, может развиваться на 9-10 дней коронавируса . По словам педиатра Андрея Пенькова из Харькова, людей госпитализируют чаще всего на второй неделе.

Цитокиновый шторм начинается на второй неделе болезни. Именно в это время мы и кладем в больницы людей. Если на 10 день человек чувствует одышку, острый респираторный дистресс-синдром, то нужно срочно к врачу, это не бактериальная реакция, не пневмония, а реакция самого иммунитета.

Медик подчеркнул, что антибиотики в этом случае не помогают.

В условиях клиники больному могут давать стероиды – но в дозах, рассчитанных индивидуально, чтобы не навредить.

Есть три линии течения коронавируса с осложнениями, во-первых, цитокиновый шторм, во-вторых, появление микротромбов во всех органах, в том числе в сердце, легких, в-третьих, это гипоксия.

И все эти осложнения начинаются в указанные дни, поэтому больные должны обязательно следить за своим состоянием.

Напомним,