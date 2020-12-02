Врач назвал самый опасный день для инфицированных COVID-19
Через сколько дней после появления симптомов становится понятно, что болезнь будет протекать в тяжелой форме?
Цитокиновый шторм начинается на второй неделе болезни. Именно в это время мы и кладем в больницы людей. Если на 10 день человек чувствует одышку, острый респираторный дистресс-синдром, то нужно срочно к врачу, это не бактериальная реакция, не пневмония, а реакция самого иммунитета.
Медик подчеркнул, что антибиотики в этом случае не помогают.
В условиях клиники больному могут давать стероиды – но в дозах, рассчитанных индивидуально, чтобы не навредить.
Есть три линии течения коронавируса с осложнениями, во-первых, цитокиновый шторм, во-вторых, появление микротромбов во всех органах, в том числе в сердце, легких, в-третьих, это гипоксия.
Напомним,