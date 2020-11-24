Доктор Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом
24 ноября 2020 23:00
Доктор Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом
pixabay.com
Известный украинский доктор Евгений Комаровский объяснил, как можно избежать заражения коронавирусом.
мифов, некоторые из них бесполезные, а другие – даже вредят. Чаще все люди хотят узнать, как же можно защитить себя от болезни.
По мнению Комаровского, обратить внимание нужно на два момента.
Факт того, заболеете вы коронавирусом или нет, зависит от а) количества вируса, с которым вы встретитесь, б) состояния иммунной системы в момент встречи.
Единственный способ избежать заражения – это вакцинироваться от коронавируса. Но на сегодняшний день нет вакцины, которая была бы эффективной и безопасной, остается только ждать,– резюмировал Комаровский.
Напомним,