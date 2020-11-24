Доктор Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом

24 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Доктор Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом
Доктор Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом
pixabay.com

Известный украинский доктор Евгений Комаровский объяснил, как можно избежать заражения коронавирусом.

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Вокруг ковида сейчас циркулирует множество мифов, некоторые из них бесполезные, а другие – даже вредят. Чаще все люди хотят узнать, как же можно защитить себя от болезни.

По мнению Комаровского, обратить внимание нужно на два момента. 

Факт того, заболеете вы коронавирусом или нет, зависит от а) количества вируса, с которым вы встретитесь, б) состояния иммунной системы в момент встречи.

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Ни прием витаминных комплексов, ни антивирусные препараты не смогут обеспечить 100% защиту от вируса. Доктор Комаровский отметил, что витамины помогут функционировать иммунной системе лучше, если у человека наблюдается дефицит определенны веществ, что может показать анализ.

Единственный способ избежать заражения – это вакцинироваться от коронавируса. Но на сегодняшний день нет вакцины, которая была бы эффективной и безопасной, остается только ждать,
 – резюмировал Комаровский.

Напомним,

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