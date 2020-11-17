Ирина Федишин лишилась квартиры из-за коронавируса

Пандемия коронавируса негативно сказывается не только на здоровье жителей по всему миру.

Из-за COVID-19 миллионы людей пополнили ряды безработных, сотни тысяч предпринимателей едва ли держат свой бизнес, а кто-то вынужден распродавать имущество.

Именно так сделала Ирина Федишин. Из-за пандемии певице пришлось распрощаться со своей мечтой – шикарные апартаменты на берегу моря в Болгарии.

Ирина призналась, что пойти на такой шаг пришлось из-за неопределенности, насколько долго пандемия будет продолжаться.

Певица Ирина Федишин

Начались все эти закрытия границ и мы волновались, как будет дальше, - рассказывает артистка в интервью программе «Зірковий шлях» канале «Украина». И, опять же, концертная деятельность под вопросом. Так как гастроли и карантин. И мы решили, что лучше переждать.

Из-за пандемии у артистки пока нет гастролей, поэтому карантинные будни она вместе с семьей проводит в своей квартире во Львове. Федишин не исключает переезд в Киев. Но случится это лишь в том случае, если ее муж построит или купит хороший дом.

Напомним,