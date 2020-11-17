Ирина Федишин лишилась квартиры из-за коронавируса
Пандемия коронавируса негативно сказывается не только на здоровье жителей по всему миру.
Именно так сделала Ирина Федишин. Из-за пандемии певице пришлось распрощаться со своей мечтой – шикарные апартаменты на берегу моря в Болгарии.
Ирина призналась, что пойти на такой шаг пришлось из-за неопределенности, насколько долго пандемия будет продолжаться.
Начались все эти закрытия границ и мы волновались, как будет дальше, - рассказывает артистка в интервью программе «Зірковий шлях» канале «Украина». И, опять же, концертная деятельность под вопросом. Так как гастроли и карантин. И мы решили, что лучше переждать.
Напомним,