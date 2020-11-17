Ирина Федишин лишилась квартиры из-за коронавируса

17 ноября 2020 13:35 Юлия Крутиева
Ирина Федишин лишилась квартиры из-за коронавируса
Певица Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn

Пандемия коронавируса негативно сказывается не только на здоровье жителей по всему миру.

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Из-за COVID-19 миллионы людей пополнили ряды безработных, сотни тысяч предпринимателей едва ли держат свой бизнес, а кто-то вынужден распродавать имущество. 

Именно так сделала Ирина Федишин. Из-за пандемии певице пришлось распрощаться со своей мечтой – шикарные апартаменты на берегу моря в Болгарии. 

Ирина призналась, что пойти на такой шаг пришлось из-за неопределенности, насколько долго пандемия будет продолжаться. 

Певица Ирина Федишин
Начались все эти закрытия границ и мы волновались, как будет дальше, - рассказывает артистка в интервью программе «Зірковий шлях» канале «Украина». И, опять же, концертная деятельность под вопросом. Так как гастроли и карантин. И мы решили, что лучше переждать.

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Из-за пандемии у артистки пока нет гастролей, поэтому карантинные будни она вместе с семьей проводит в своей квартире во Львове. Федишин не исключает переезд в Киев. Но случится это лишь в том случае, если ее муж построит или купит хороший дом. 

Напомним,  

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