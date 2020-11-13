Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова заразилась коронавирусом
Даша Ульянова пополнила ряды звезд, у которых обнаружили коронавирус.
Так, на днях положительный тест на коронавирус получили ведущая 1+1 Людмила Барбир, певица Алина Паш, телеведущий Анатолий Анатолич и Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня их ряды пополнила Даша Ульянова.
У меня коронавирус. Друзья, во-первых, извините, что не появляюсь в сториз. Чувствую себя, мягко говоря, не хорошо, – поделилась Даша. – Вчера сделала быстрый тест на ковид и уже есть результат – положительный. Во-вторых, спасибо всем за поддержку и ваши пожелания - скорее выздороветь. Ценю! Теперь немного о обстановке. Все началось 2 дня назад. Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и всё тело, как будто ломало. Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест. Потом я потеряла обоняние. Совсем не чувствую запахи и вкусы. Такого прежде со мной никогда не было. Сомнений уже не оставалось. Ну а следом пришёл положительный тест. Дорогие, берегите себя и своих близких. Здоровье – самое важное.
Отметим, всего за все время пандемии в Украине заболело 500 865 человек, из них 227 694 выздоровели, летальных исходов – 9145.
Напомним,