Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова заразилась коронавирусом

13 ноября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова заразилась коронавирусом
Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова пополнила ряды звезд, у которых обнаружили коронавирус.

Читайте такжеЭкс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом: директор звезды рассказал правду
В последние дни количество заболевших на COVID-19 растет стремительными темпами. Среди них и много звезд украинского шоу-бизнеса.

Так, на днях положительный тест на коронавирус получили ведущая 1+1 Людмила Барбир, певица Алина Паш, телеведущий Анатолий Анатолич и Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня их ряды пополнила Даша Ульянова.

Даша Ульянова на отдыхе / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Читайте такжеХайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте
Победительница 10 сезона романтического проекта "Холостяк" рассказала в своем Инстаграм о самочувствии, а также назвала симптомы, которые появились 2 дня назад, и как изменилось ее состояние за эти пару дней.  

У меня коронавирус. Друзья, во-первых, извините, что не появляюсь в сториз. Чувствую себя, мягко говоря, не хорошо, – поделилась Даша. – Вчера сделала быстрый тест на ковид и уже есть результат – положительный. Во-вторых, спасибо всем за поддержку и ваши пожелания - скорее выздороветь. Ценю! Теперь немного о обстановке. Все началось 2 дня назад. Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и всё тело, как будто ломало. Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест. Потом я потеряла обоняние. Совсем не чувствую запахи и вкусы. Такого прежде со мной никогда не было. Сомнений уже не оставалось. Ну а следом пришёл положительный тест. Дорогие, берегите себя и своих близких. Здоровье – самое важное.

Обнаженная Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Отметим, всего за все время пандемии в Украине заболело 500 865 человек, из них 227 694 выздоровели, летальных исходов – 9145.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Холостяк социальные сети новости Холостяк-10 коронавирус Коронавирус в Украине коронавирус 2020 Даша Ульянова

Материалы по теме

Хайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте
Новости

Хайди Клум очаровала пышным бюстом в винтажном платье с глубоким декольте
Дмитрий Шепелев поделился редким романтическим фото с невестой
Новости

Дмитрий Шепелев поделился редким романтическим фото с невестой
Слепая 2 сезон: почему на героине венец безбрачия
Анонсы на ТВ

Слепая 2 сезон: почему на героине венец безбрачия
Мир наизнанку-11: смотреть 27 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-11: смотреть 27 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK