Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова заразилась коронавирусом

Даша Ульянова пополнила ряды звезд, у которых обнаружили коронавирус.

В последние дни количество заболевших на COVID-19 растет стремительными темпами. Среди них и много звезд украинского шоу-бизнеса.

Так, на днях положительный тест на коронавирус получили ведущая 1+1 Людмила Барбир, певица Алина Паш, телеведущий Анатолий Анатолич и Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня их ряды пополнила Даша Ульянова.

Даша Ульянова на отдыхе / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического проекта "Холостяк" рассказала в своем Инстаграм о самочувствии, а также назвала симптомы, которые появились 2 дня назад, и как изменилось ее состояние за эти пару дней.

У меня коронавирус. Друзья, во-первых, извините, что не появляюсь в сториз. Чувствую себя, мягко говоря, не хорошо, – поделилась Даша. – Вчера сделала быстрый тест на ковид и уже есть результат – положительный. Во-вторых, спасибо всем за поддержку и ваши пожелания - скорее выздороветь. Ценю! Теперь немного о обстановке. Все началось 2 дня назад. Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и всё тело, как будто ломало. Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест. Потом я потеряла обоняние. Совсем не чувствую запахи и вкусы. Такого прежде со мной никогда не было. Сомнений уже не оставалось. Ну а следом пришёл положительный тест. Дорогие, берегите себя и своих близких. Здоровье – самое важное.

Обнаженная Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Отметим, всего за все время пандемии в Украине заболело 500 865 человек, из них 227 694 выздоровели, летальных исходов – 9145.

Напомним,