Наталка Карпа заболела коронавирусом: детали состояния певицы
Список звезд, которые заболели коронавирусом, пополнила Наталка Карпа.
Об этом звезда рассказала на своих страницах в социальных сетях. Хотя Наталку не беспокоили никакие симптомы. О заражении коронавирусом она узнала случайно.
В своем блоге Карпа написала, что заподозрила неладное после того, как не смогла ощутить аромат духов, которые ей муж Евгений Терехов привез из командировки.
Чоловік повернувся з відрядження, і привіз новий парфум, - каже заціни! Я спершу, подумала напевно мій аромат - бо не відчуваю, - пишет певица. - Потім зловила себе на думці, та ні, це щось не те. Побігла нюхати каву... ну а потім прямим ходом в лікарню. Результат, не заставив себе чекати. Позитивний результат...
Вторая неделя прошла ... Вроде как все без изменений ... Жду теперь повторного результата, надеюсь на лучшее, - рассказывает артистка.
Напомним,