Наталка Карпа заболела коронавирусом: детали состояния певицы

9 декабря 2020 12:50 Юлия Крутиева
Наталка Карпа заболела коронавирусом: детали состояния певицы
Певица Наталка Карпа
instagram.com/natalkakarpa

Список звезд, которые заболели коронавирусом, пополнила Наталка Карпа.

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Согласно всеукраинской статистике, состоянием на 9 декабря, коронавирус подхватили 845 343 человека. Несколько дней назад этот список пополнила певица Наталка Карпа.

Об этом звезда рассказала на своих страницах в социальных сетях. Хотя Наталку не беспокоили никакие симптомы. О заражении коронавирусом она узнала случайно.

В своем блоге Карпа написала, что заподозрила неладное после того, как не смогла ощутить аромат духов, которые ей муж Евгений Терехов привез из командировки.

Чоловік повернувся з відрядження, і привіз новий парфум, - каже заціни! Я спершу, подумала напевно мій аромат - бо не відчуваю, - пишет певица. - Потім зловила себе на думці, та ні, це щось не те. Побігла нюхати каву... ну а потім прямим ходом в лікарню. Результат, не заставив себе чекати. Позитивний результат...

Певица Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa
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Спустя две недели после заражения самочувствие звезды хорошее. Единственным симптомом является то, что она не чувствует запахов. Вкус не исчез. Сейчас Наталка находится в ожидании повторного ПЦР-теста.

Вторая неделя прошла ... Вроде как все без изменений ... Жду теперь повторного результата, надеюсь на лучшее, - рассказывает артистка.

Напомним, 

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