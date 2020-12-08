Бывшая девушка Мэттью Перри шокировала воспоминаниями о жизни с актером

8 декабря 2020 16:50 Юлия Крутиева
Бывшая девушка Мэттью Перри шокировала воспоминаниями о жизни с актером
Актер Мэттью Перри
instagram.com/mattyperry4

Казалось, что личная жизнь Мэттью Перри начинает налаживаться… Но не тут-то было.

Читайте такжеКэтрин Зета-Джонс получила серьезную травму ноги, наряжая елку на Рождество
В этом году у Мэттью Перри состоялось важное событие. Актер сделал предложение своей девушке, которую очень долго прятал от папарацци и поклонников в соцсетях.

Избранницей Перри стала литературный менеджер Молли Гурвиц. Девушка моложе актера на 22 года, но разница в возрасте совершенно не сказывается на отношениях.

На минувших выходных Мэттью даже решился впервые показать миру свою любимую, опубликовав серию снимков Молли, на которых она позирует в одежде из личной коллекции актера.

Но вот радость подготовки к свадьбе Перри слегка испортила его экс-возлюбленная Кайти Эдвардс. Девушка пообщалась с прессой и рассказала шокирующие детали совместной жизни с актером.

Кайти Эдвардс
Читайте такжеСын Наташи Королевой удивил Сеть трюками на пилоне
В частности, Кайти шокировала публику признанием, что Мэттью заставлял ее на пятом месяце беременности ходить за героином и кокаином к дилеру. В 2011 году актер страдал наркозависимостью.

Выполнять задания Перри Эдвардс соглашалась. Она забирала наркотики для актера, чтобы защитить его, когда он изо всех сил пытался справиться со своей проблемой.

Он говорил: «Никто не собирается останавливать беременную девушку. Не волнуйся». Он настраивал меня и говорил: «Хорошо, иди по этому адресу и познакомься с этим человеком, они выйдут и передадут тебе сумку». Мы открывали пакет, иногда это были таблетки, кокаин, иногда героин и крэк, это было похоже на шведский стол, никогда не знаешь, что получишь, - поделилась женщина.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Мэттью Перри социальные сети новости скандалы звезд

Материалы по теме

Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу
Новости

Кохання на виживання-4: участника реалити избил чемпион по тайскому боксу
Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020
Новости

Супер Топ-модель по-украински: кто покинул проект в 8 выпуске от 07.12.2020
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)
Сериалы

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)
Вызов: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 08.12.2020)
Сериалы

Вызов: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 08.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)

Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK