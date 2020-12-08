Бывшая девушка Мэттью Перри шокировала воспоминаниями о жизни с актером
Казалось, что личная жизнь Мэттью Перри начинает налаживаться… Но не тут-то было.
Избранницей Перри стала литературный менеджер Молли Гурвиц. Девушка моложе актера на 22 года, но разница в возрасте совершенно не сказывается на отношениях.
На минувших выходных Мэттью даже решился впервые показать миру свою любимую, опубликовав серию снимков Молли, на которых она позирует в одежде из личной коллекции актера.
Но вот радость подготовки к свадьбе Перри слегка испортила его экс-возлюбленная Кайти Эдвардс. Девушка пообщалась с прессой и рассказала шокирующие детали совместной жизни с актером.
Выполнять задания Перри Эдвардс соглашалась. Она забирала наркотики для актера, чтобы защитить его, когда он изо всех сил пытался справиться со своей проблемой.
Он говорил: «Никто не собирается останавливать беременную девушку. Не волнуйся». Он настраивал меня и говорил: «Хорошо, иди по этому адресу и познакомься с этим человеком, они выйдут и передадут тебе сумку». Мы открывали пакет, иногда это были таблетки, кокаин, иногда героин и крэк, это было похоже на шведский стол, никогда не знаешь, что получишь, - поделилась женщина.
Напомним,