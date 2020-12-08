Бывшая девушка Мэттью Перри шокировала воспоминаниями о жизни с актером

Казалось, что личная жизнь Мэттью Перри начинает налаживаться… Но не тут-то было.

В этом году у Мэттью Перри состоялось важное событие. Актер сделал предложение своей девушке, которую очень долго прятал от папарацци и поклонников в соцсетях.

Избранницей Перри стала литературный менеджер Молли Гурвиц. Девушка моложе актера на 22 года, но разница в возрасте совершенно не сказывается на отношениях.

На минувших выходных Мэттью даже решился впервые показать миру свою любимую, опубликовав серию снимков Молли, на которых она позирует в одежде из личной коллекции актера.

Но вот радость подготовки к свадьбе Перри слегка испортила его экс-возлюбленная Кайти Эдвардс. Девушка пообщалась с прессой и рассказала шокирующие детали совместной жизни с актером.

Кайти Эдвардс

В частности, Кайти шокировала публику признанием, что Мэттью заставлял ее на пятом месяце беременности ходить за героином и кокаином к дилеру. В 2011 году актер страдал наркозависимостью.

Выполнять задания Перри Эдвардс соглашалась. Она забирала наркотики для актера, чтобы защитить его, когда он изо всех сил пытался справиться со своей проблемой.

Он говорил: «Никто не собирается останавливать беременную девушку. Не волнуйся». Он настраивал меня и говорил: «Хорошо, иди по этому адресу и познакомься с этим человеком, они выйдут и передадут тебе сумку». Мы открывали пакет, иногда это были таблетки, кокаин, иногда героин и крэк, это было похоже на шведский стол, никогда не знаешь, что получишь, - поделилась женщина.

Напомним,