Укреплять с лета: ТОП-4 продукта для вашего иммунитета

Готовить с лета нужно не только сани, но еще и ваш иммунитет. В такие-то непростые и тревожные времена особенно.

Смородина

К счастью, сделать это в жаркое время года намного проще ввиду большего спектра фруктов и овощей на выбор. Рекомендуем обратить ваше внимание на следующие.

Ягода вмещает в себя большое количество витамина С. Он важен, поскольку отвечает за крепкость иммунитета и его сохранность. Поэтому крайне важно добавить смородину в рацион питания, чтобы избежать появления сезонной простуды.

Яблоки

Шпинат

Не зимой единой. Летом яблоки также могут оказаться крайне полезными. Они обладают пищевыми волокнами, которые активизируют иммунные клетки. Это делает фрукт невероятно полезной частью вашего рациона.

В шпинате содержатся антиоксиданты, которые защищают иммунитет от свободных радикалов. Простыми словами: добавляя в омлет малыша шпинат, вы защищаете его сразу от многих болезней, которые можно с легкостью подхватить на улице.

Земляника

Ягода всех ягод! Земляника способствует улучшению выработки антител. Те, в свою очередь, повышают защитные свойства организма. Чаще всего это распространяется на самые модные заболевания: кашель, горло и насморк.

Напомним,