Укреплять с лета: ТОП-4 продукта для вашего иммунитета

11 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Укреплять с лета: ТОП-4 продукта для вашего иммунитета
Укреплять с лета: ТОП-4 продукта для вашего иммунитета
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Готовить с лета нужно не только сани, но еще и ваш иммунитет. В такие-то непростые и тревожные времена особенно.

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К счастью, сделать это в жаркое время года намного проще ввиду большего спектра фруктов и овощей на выбор. Рекомендуем обратить ваше внимание на следующие. 

Смородина 

Ягода вмещает в себя большое количество витамина С. Он важен, поскольку отвечает за крепкость иммунитета и его сохранность. Поэтому крайне важно добавить смородину в рацион питания, чтобы избежать появления сезонной простуды.

Яблоки 

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Не зимой единой. Летом яблоки также могут оказаться крайне полезными. Они обладают пищевыми волокнами, которые активизируют иммунные клетки. Это делает фрукт невероятно полезной частью вашего рациона. 

Шпинат 

В шпинате содержатся антиоксиданты, которые защищают иммунитет от свободных радикалов. Простыми словами: добавляя в омлет малыша шпинат, вы защищаете его сразу от многих болезней, которые можно с легкостью подхватить на улице.

Земляника 

Ягода всех ягод!  Земляника способствует улучшению выработки антител. Те, в свою очередь, повышают защитные свойства организма. Чаще всего это распространяется на самые модные заболевания: кашель, горло и насморк. 

Напомним,

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