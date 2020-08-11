Укреплять с лета: ТОП-4 продукта для вашего иммунитета
Готовить с лета нужно не только сани, но еще и ваш иммунитет. В такие-то непростые и тревожные времена особенно.
Смородина
Ягода вмещает в себя большое количество витамина С. Он важен, поскольку отвечает за крепкость иммунитета и его сохранность. Поэтому крайне важно добавить смородину в рацион питания, чтобы избежать появления сезонной простуды.
Яблоки
Шпинат
В шпинате содержатся антиоксиданты, которые защищают иммунитет от свободных радикалов. Простыми словами: добавляя в омлет малыша шпинат, вы защищаете его сразу от многих болезней, которые можно с легкостью подхватить на улице.
Земляника
Ягода всех ягод! Земляника способствует улучшению выработки антител. Те, в свою очередь, повышают защитные свойства организма. Чаще всего это распространяется на самые модные заболевания: кашель, горло и насморк.
Напомним,