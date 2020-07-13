Полезная программа: ТОП-3 продуктов, которые заменят сахар

13 июля 2020 13:50 Александр Кива
Полезная программа: ТОП-3 продуктов, которые заменят сахар
Полезная программа: ТОП-3 продуктов, которые заменят сахар

Во вторник, 14 июля, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу натуральных сахарозаменителей.

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Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, какие продукты с легкостью заменят рафинированный сахар и при этом помогут остаться молодыми, стройными и красивыми.

Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление рафинированного сахара пагубно сказывается на здоровье человека: нарушается  обмен веществ, портятся зубы, ослабевает иммунитет. Но даже страх ожирения не позволяет сладкоежкам отказаться от вредного продукта. Что же делать? Чем заменить сахар? На помощь приходят сладкие натуральные продукты: мед, сухофрукты и дыня.

«Эти сладости имеют такой же вкус, как и сахар, но значительно полезнее для здоровья, – говорит врач-эндокринолог Елена Михайленко. – Мед, например, содержит в себе чуть ли не все полезные вещества из таблицы Менделеева, а также витамины и минералы. Он является сильным природным иммуностимулятором, снижает воспалительные процессы, обладает антимикробными и питательными свойствами – белки, жиры, углеводы, ферменты в составе меда полностью усваиваются организмом. Сухофрукты, в свою очередь, богаты калием, кальцием, натрием, железом, магнием и фосфором. Они содержат клетчатку и органические кислоты. Именно поэтому употребление сушеных плодов помогает нормализовать работу кишечника и вывести токсины из организма. А сочная, сладкая и диетическая дыня – легендарный продукт для похудения. В ней содержится всего 33 ккал на 100 г и только 8 г чистого сахара. Замените сахар в своем рационе на эти продукты и будьте здоровы!»

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Какой из перечисленных продуктов самый питательный и полезный? На что обращать внимание при их выборе? Как правильно хранить и что можно приготовить из натуральных заменителей сахара, смотрите завтра, 14 июля, в 10:00 в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные гости выпуска – певица СолоХа, телеведущие Светлана Вольнова и Вячеслав Соломка.

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