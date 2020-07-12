Алла Мазур рассказала о борьбе с раком: Важно говорить о сложных вещах вслух

12 июля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Алла Мазур рассказала о борьбе с раком: Важно говорить о сложных вещах вслух
Телеведущая Алла Мазур
социальная сеть Instagram

Звезда ТСН.Тиждень Алла Мазур уже больше полугода борется с онкологией.

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Сейчас ведущая чувствует себя хорошо, месяц назад она вернулась к активной работе на телевидении. А совсем недавно президент Украины наградил Аллу орденом княгини Ольги II степени.

В интервью Кате Осадчей знаменитость рассказаала, какие прогнозы дают врачи касательно ее здоровья.

Я очень благодарна всей стране, которая волновалась за меня, это правда. Рада, что рискнула и сообщила это публично, потому что я считаю, что нам очень важно научиться говорить о сложных вещах вслух. Я сейчас, слава богу, чувствую себя хорошо. Последние анализы показали, что все движется позитивно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе. Хочу передать свой позитивный настрой в первую очередь тем, кто только услышал подобный диагноз. Он страшит многих и многие думают, стоит ли вступать в эту сложную, длительную и дорогостоящую борьбу. Но призываю всех – не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не упустить это время, то процесс лечения и выздоровление происходит значительно быстрее,
‒ заявила Мазур.

Телеведущая Алла Мазур / социальная сеть Instagram

Публично сообщить о тяжелой болезни 54-летняя знаменитость решилась не сразу. Так, Алла призналась, что спрашивала у друзей, семьи и коллег, как правильно ей поступить, поскольку она медийный человек.

Мы вместе пришли к выводу, что это будет полезно для всех. Я должна сказать, что эффект от этого есть. Это стало шоком и открытием для многих людей, но вместе с тем – толчком идти и проверяться. Немало моих знакомых сказали, что после моей публикации они пошли и проверили состояние своего здоровья,
‒ вспоминает журналистка.

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В условиях пандемии телезвезда посоветовала людям со слабым иммунитетом беречь себя и соблюдать дистанцию.

Мы понимаем, что лекарств от COVID-19 сейчас нет, но к счастью эту болезнь регулирует разум. В этой ситуации спасают очень простые вещи, которые кажутся банальными, но самые нужные – социальная дистанция и маска. Мы можем стать спасителями друг для друга,
‒ призывает Алла Мазур.

Напомним,

 

 

 

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