Алла Мазур рассказала о борьбе с раком: Важно говорить о сложных вещах вслух
Звезда ТСН.Тиждень Алла Мазур уже больше полугода борется с онкологией.
В интервью Кате Осадчей знаменитость рассказаала, какие прогнозы дают врачи касательно ее здоровья.
Я очень благодарна всей стране, которая волновалась за меня, это правда. Рада, что рискнула и сообщила это публично, потому что я считаю, что нам очень важно научиться говорить о сложных вещах вслух. Я сейчас, слава богу, чувствую себя хорошо. Последние анализы показали, что все движется позитивно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе. Хочу передать свой позитивный настрой в первую очередь тем, кто только услышал подобный диагноз. Он страшит многих и многие думают, стоит ли вступать в эту сложную, длительную и дорогостоящую борьбу. Но призываю всех – не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не упустить это время, то процесс лечения и выздоровление происходит значительно быстрее,‒ заявила Мазур.
Публично сообщить о тяжелой болезни 54-летняя знаменитость решилась не сразу. Так, Алла призналась, что спрашивала у друзей, семьи и коллег, как правильно ей поступить, поскольку она медийный человек.
Мы вместе пришли к выводу, что это будет полезно для всех. Я должна сказать, что эффект от этого есть. Это стало шоком и открытием для многих людей, но вместе с тем – толчком идти и проверяться. Немало моих знакомых сказали, что после моей публикации они пошли и проверили состояние своего здоровья,‒ вспоминает журналистка.
Мы понимаем, что лекарств от COVID-19 сейчас нет, но к счастью эту болезнь регулирует разум. В этой ситуации спасают очень простые вещи, которые кажутся банальными, но самые нужные – социальная дистанция и маска. Мы можем стать спасителями друг для друга,‒ призывает Алла Мазур.
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