Длинноногая Оля Полякова вызвала ажиотаж в Сети новым видео в купальнике: просто удачный ракурс
Стройная подтянутая фигура и великолепный внешний вид Оли Поляковой ‒ результат кропотливой работы певицы.
Совсем недавно артистка даже запустила собственный марафон стройности. Теперь «под присмотром» Поляковой худеют тысячи девушек, а чтобы мотивировать их еще больше, знаменитость продолжает делиться своими сексуальными кадрами в соцсети.
В этот раз Оля продемонстрировала свою сногсшибательную фигуру в черном цельном купальнике во время прогулки на яхте. По словам исполнительницы, этим видео она хотела доказать, что не использует фотокоррекцию для обработки кадров.
Пишут фотошоп, вот вам пруф. Девчонки, давайте ко мне в марафон, все такие будете! И запомните: чем стройнее ноги, тем они выглядят длиннее,‒ написала певица.
Напомним,