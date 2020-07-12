Длинноногая Оля Полякова вызвала ажиотаж в Сети новым видео в купальнике: просто удачный ракурс

12 июля 2020 08:00 Катерина Даниленко
Длинноногая Оля Полякова вызвала ажиотаж в Сети новым видео в купальнике: просто удачный ракурс
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Стройная подтянутая фигура и великолепный внешний вид Оли Поляковой ‒ результат кропотливой работы певицы.

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В своем микроблоге артистка регулярно демонстрирует тренировки с различными знаменитостями и профессиональными спортсменами. Кроме того, Оля любит готовить самые разнообразные блюда в прямых эфирах в Instagram, но отмечает, что из этой вкуснятины позволяет себе лишь совсем небольшие порции.

Совсем недавно артистка даже запустила собственный марафон стройности. Теперь «под присмотром» Поляковой худеют тысячи девушек, а чтобы мотивировать их еще больше, знаменитость продолжает делиться своими сексуальными кадрами в соцсети.

Оля Полякова / социальная сеть Instagram

В этот раз Оля продемонстрировала свою сногсшибательную фигуру в черном цельном купальнике во время прогулки на яхте. По словам исполнительницы, этим видео она хотела доказать, что не использует фотокоррекцию для обработки кадров.

Пишут фотошоп, вот вам пруф. Девчонки, давайте ко мне в марафон, все такие будете! И запомните: чем стройнее ноги, тем они выглядят длиннее,
‒ написала певица.

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Большинство фолловеров в восторге от ног Поляковой, но нашлись и те, кто раскритиковал суперблондинку: «Обычные у нее ноги! Правильно подобранный купальник, загар, вытянутая ступня, правильный ракурс», «Удачная съемка, вот и ноги длинные», «Видео снято правильно, поэтому ноги длинные и фигура вытянутая».

Напомним,

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