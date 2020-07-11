Алла Костромичева о жизни с мужем-миллионером: Я играю по его правилам

11 июля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Алла Костромичева о жизни с мужем-миллионером: Я играю по его правилам
Модель Алла Костромичева
социальная сеть Instagram

Звезда мировых подиумов Алла Костромичева на телеэкранах всегда представала в образах железной леди, но лишь близкое окружение знаменитости знает, что она очень чуткий и ранимый человек.

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В недавнем интервью Маше Ефросининой модель призналась, что жизнь с супругом-миллионером не такая радужная, как многие себе представляют.

В официальном браке с бизнесменом Джейсоном Капоне Костромичева уже пять лет. Пара воспитывает сына Сальваторе. Девушка утверждает, что счастлива в семейной жизни, но ей приходится идти на многие уступки и жертвовать многим ради семьи.

На первом плане у него стоит материальное. Он карьерист и очень ориентирован на успех... Он работает всегда, это тоже очень раздражает ‒ какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса,
‒ откровенничает модель.

Модель Алла Костромичева с мужем / социальная сеть Instagram

И если раньше она восхищалась таким трудолюбием мужчины, то сейчас это приносит ей дискомфорт. Алле приходится лишь принимать такой образ жизни мужа.

Из прошлых отношений ушла именно из-за того, что мужчина не состоялся в профессиональном плане ‒ ему со мной было некомфортно, так как я была успешнее. Поэтому хотела мужика, который зарабатывает больше меня и работает в органичной для него сфере, состоялся в ней. Иногда мне хочется романтики и розовых соплей. Но я не могу изменить мужа, поэтому играю по его правилам. Если бы он постоянно не был занят работой, мы бы не жили в центре Нью-Йорка, мой ребенок не ходил бы в лучшую частную школу,
‒ заявила знаменитость.

Модель Алла Костромичева с сыном / социальная сеть Instagram

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Бытовые вопросы ‒ одна из основных причин ссор пары. Оказывается, муж с женой могут поругаться из-за мебели или неправильно лежащих вещей в квартире.

Однажды мы ругались из-за мебели. Муж не посоветовался со мной при покупке, и теперь наша квартира похожа на шоу-рум одного бренда. Выглядит ужасно. Когда я ему об этом сказала, он ответил, что старался… и мы начали ругаться. Фактически, из-за кресла… А еще у него обсессивно-компульсивное расстройство, так что все вещи должны быть в идеальном порядке. Я отвоевала личное пространство, у меня есть маленький кабинет, но ему все равно важно, чтобы на моем столе был порядок, а у меня вечно творческий хаос. Наши отношения спасает домработница, которая приходит три раза в неделю и наводит порядок,
‒ улыбается ведущая.

Напомним,

 

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