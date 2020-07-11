Алла Костромичева о жизни с мужем-миллионером: Я играю по его правилам
Звезда мировых подиумов Алла Костромичева на телеэкранах всегда представала в образах железной леди, но лишь близкое окружение знаменитости знает, что она очень чуткий и ранимый человек.
В официальном браке с бизнесменом Джейсоном Капоне Костромичева уже пять лет. Пара воспитывает сына Сальваторе. Девушка утверждает, что счастлива в семейной жизни, но ей приходится идти на многие уступки и жертвовать многим ради семьи.
На первом плане у него стоит материальное. Он карьерист и очень ориентирован на успех... Он работает всегда, это тоже очень раздражает ‒ какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса,‒ откровенничает модель.
И если раньше она восхищалась таким трудолюбием мужчины, то сейчас это приносит ей дискомфорт. Алле приходится лишь принимать такой образ жизни мужа.
Из прошлых отношений ушла именно из-за того, что мужчина не состоялся в профессиональном плане ‒ ему со мной было некомфортно, так как я была успешнее. Поэтому хотела мужика, который зарабатывает больше меня и работает в органичной для него сфере, состоялся в ней. Иногда мне хочется романтики и розовых соплей. Но я не могу изменить мужа, поэтому играю по его правилам. Если бы он постоянно не был занят работой, мы бы не жили в центре Нью-Йорка, мой ребенок не ходил бы в лучшую частную школу,‒ заявила знаменитость.
Однажды мы ругались из-за мебели. Муж не посоветовался со мной при покупке, и теперь наша квартира похожа на шоу-рум одного бренда. Выглядит ужасно. Когда я ему об этом сказала, он ответил, что старался… и мы начали ругаться. Фактически, из-за кресла… А еще у него обсессивно-компульсивное расстройство, так что все вещи должны быть в идеальном порядке. Я отвоевала личное пространство, у меня есть маленький кабинет, но ему все равно важно, чтобы на моем столе был порядок, а у меня вечно творческий хаос. Наши отношения спасает домработница, которая приходит три раза в неделю и наводит порядок,‒ улыбается ведущая.
Напомним,