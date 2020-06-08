Алла Костромичева — об отношениях с мужчинами: Мне некомфортно флиртовать

Эксклюзив 8 июня 2020 09:00 Александр Кива
Алла Костромичева — об отношениях с мужчинами: Мне некомфортно флиртовать
Алла Костромичева

Супермодель и ведущая «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева рассказала об отголосках детских комплексов.

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Алла Костромичева не боится откровенных съемок и может спокойно дефилировать без нижнего белья. Но, тем не менее, ей трудно дается… флирт. Кто бы мог подумать, что ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который выпускает Новый канал, может чувствовать себя неловко в обществе мужчин!

— Я не очень раскованно чувствую себя с мужчинами, мне не очень комфортно флиртовать, — призналась Алла в интервью Славе Демину. — У меня были одни отношения 8,5 лет, потом я полгода ни с кем не встречалась. И вышла замуж за человека, с которым впервые пошла на свидание после этой паузы.

Супермодель считает, что ее зажатость с мужчинами — отголосок детских комплексов.

— В детстве я была очень худой, как только меня ни обзывали сверстники. Истерила, не хотела ходить в школу в юбке. Хотя со временем это переросла, и сейчас меня все в себе устраивает, но с мужчинами я не чувствую себя раскованно, — говорит Костромичева. — В этом плане у меня есть какие-то комплексы, что ли, но в хорошем смысле — они меня оберегают от всего лишнего.

Напомним, 

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