Алла Костромичева рассказала, как ее унизил известный дизайнер
25 мая 2020 23:30
Супермодель Алла Костромичева
instagram.com/alla
Супермодель Алла Костромичева рассказала о неприятных сторонах модельного бизнеса.
Алла Костромичева и сама не раз сталкивалась с трудностями и хамским отношением во время съемок.Также Костромичева рассказала, что помогает ей справиться с подобными ситуациями.
Я никогда не планировала бросить моделинг, но были моменты, когда не хотела работать с конкретным человеком – дизайнером, стилистом или кем-то еще, – объяснила модель в интервью Славе Демину в рамках программы «Слава +». – Ко мне никогда не приставали в сексуальном плане, но были случаи, когда меня унижали.
Супермодель Алла Костромичева / instagram.com/alla
На примерке дизайнер начал говорить недовольным тоном своему ассистенту: «Скажи ей, чтобы она куртку померяла». И этот ассистент начинает все передавать: «Алла, возьми, пожалуйста, куртку», – рассказала ведущая Нового канала. – Реально? То есть, ты не можешь спуститься со своего пьедестала и сказать мне лично? В такие моменты просто чувствуешь себя ничтожеством.
Супермодель Алла Костромичева / instagram.com/alla
Нужно иметь очень хорошую, сильную психику и нормальную самооценку, чтобы тебя такое не втаптывало,– подытожила Алла.
Напомним,