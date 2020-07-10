Григорий Решетник в третий раз станет отцом: Нас не остановить
10 июля 2020 14:50
Юлия Крутиева
Григорий и Кристина Решетник
instagram.com/grisha_reshetnik
Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе набирает обороты. На этот раз радостной новостью поделился Григорий Решетник.
Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник
готовится вновь стать отцом. В конце весны его супруга Кристина родит третьего малыша.
Кто именно появится на свет у Решетников – мальчик или девочка – пока что не известно. В комментарии сайту СТБ женщина призналась, что лишь на следующей неделе отправится на плановое УЗИ, где им и объявят пол их будущего малыша.
Григорий Решетник станет в третий раз отцом / instagram.com/grisha_reshetnik
На своих страницах в Инстаграм Григорий и Кристина уже успели поделиться фотографией, где мамочка запечатлена с округлившимся животиком. И в подписи к снимку сообщили, что их не остановить.
Отметим, сейчас в семье телеведущего подрастает двое сыновей – 7-летний Иван и 3-летний Дмитрий.
Григорий Решетник с женой и детьми / instagram.com/grisha_reshetnik
Напомним,