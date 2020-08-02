Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года для всех знаков Зодиака
Правдивый астрологический прогноз на неделю (03.08.2020 — 09.08.2020) для всех знаков зодиака.
ОВЕН (21.03 –20.04)
Любовь. Постарайтесь не изводить партнера перепадами настроения.
Здоровье. Освойте дыхательные упражнения для экстренных стрессовых случаев.
Финансы. Возможно, придется обратиться за помощью.
ТЕЛЕЦ (21.04 –20.05)
Решение мелких вопросов отложите и выбирайте масштабные действия. Мир завоевывать необязательно, а вот поучаствовать в большом мероприятии (или даже организовать его!) или сделать крупную покупку – самое время. Держите уши и глаза открытыми!
Любовь. Тот, кто рядом, заслуживает честности.
Здоровье. В конце рабочей недели могут напомнить о себе хронические недуги.
Финансы. Возможны сложности в сфере недвижимости.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 –21.06)
Ожидается неделя, наполненная общением. В основном, оно будет приятным и продуктивным – как в деловой сфере, так и в дружеской, на месте или в отъезде. Однако кое-кто из коллег может позавидовать и позлословить на ваш счет.
Любовь. Начало недели не очень удачное, но потом ситуация выправится.
Здоровье. Рекомендованы водные процедуры.
Финансы. Придумайте, как вам удобнее накапливать деньги.
РАК (22.06 –22.07)
Если в середине недели накатит хандра и опустятся руки, не пытайтесь искусственно взбодриться – наоборот, позвольте себе полноценный отдых, особенно в выходные. Если с запасом энергии и веры в себя все хорошо, просто сохраняйте разумную осмотрительность.
Любовь. У спутника жизни тоже может накопиться усталость.
Здоровье. Избегайте нервного и физического перенапряжения.
Финансы. Лучше совершать практичные покупки.
ЛЕВ (23.07 –23.08)
Любовь. Свидания лучше не отменять.
Здоровье. В конце недели высок риск травмироваться.
Финансы. Нынешние труды окупятся в будущем.
ДЕВА (24.08 –23.09)
Более удачный период звезды сулят на следующей неделе. А сейчас проявляйте осторожность в общении и не выкладывайте о себе всю подноготную. Поссориться можно даже с тем, кого давно знаете. Ставьте перед собой простые цели.
Любовь. Не упустите своего счастья.
Здоровье. Активный отдых и перемена обстановки вернут в тонус.
Финансы. Пан или пропал – как фишка ляжет.
ВЕСЫ (24.09 –23.10)
Творчество и самообразование поддержат и вдохновят, даже если нет никаких сложностей, кроме рутины. Но многим придется решать неотложные вопросы и отвечать за действия других, так что этот здоровый способ релаксации и возвращения к себе пригодится.
Любовь. У нового знакомства никаких особых перспектив.
Здоровье. Если планировалась, высоки шансы забеременеть.
Финансы. Тщательно рассчитывайте бюджет для реальных целей.
СКОРПИОН (24.10 –22.11)
В середине недели можете ощутить резкое падение тонуса. Кого-то буквально «истощит» вынужденно пассивная жизнь, когда так хочется перемен. А кого-то из колеи выбьет насыщенная, но безрезультатная деятельность и разрушение ожиданий.
Любовь. Посмотрите на ситуацию глазами вашего спутника жизни.
Здоровье. Эффективны будут новые методы диагностики.
Финансы. Совершайте только самые необходимые расчеты.
СТРЕЛЕЦ (23.11 –21.12)
Любовь. Удачный период для одиночек – пора почистить перышки.
Здоровье. Рекомендована легкая и приятная физическая активность.
Финансы. Денег должно хватить на крупные покупки или путешествия.
КОЗЕРОГ (22.12 –20.01)
Время для пересмотра того, что происходит в трудовой сфере. Например, не стоит соглашаться на новые обязанности или заключать сделки, если не устраивает финансовый результат. Прислушивайтесь к поступающей информации – она может изменить ваши взгляды.
Любовь. Не давайте угаснуть огню страсти.
Здоровье. Избегайте экстрима.
Финансы. Запланируйте мелкий ремонт или обновление гаджетов.
ВОДОЛЕЙ (21.01 –20.02)
Не увлекайтесь негативными прогнозами – сами же сделаете их реальностью. Впрочем, даже при «плюсовом» настрое не избежать неприятностей – таково расположение звезд. Можете их минимизировать, проявляя поменьше инициативы и побольше доверяя другим. Порадует общение с детьми.
Любовь. Не спорьте с партнером.
Здоровье. Если склонны заедать стресс, прикупите полезных продуктов.
Финансы. Ситуация неблагоприятная.
РЫБЫ (21.02 –20.03)
Поскольку дел ожидается немало, составьте четкий план и следуйте ему. Так удастся сохранить баланс между работой и семьей. А еще – не переутомиться, если хорошее самочувствие вдруг вселяет ложную уверенность во всесилии. Можно приобрести экзотического питомца.
Любовь. Не давайте ни малейших поводов для ревности.
Здоровье. Обратите внимание на работу нервной системы.
Финансы. В начале недели есть шанс получить давно причитающееся.