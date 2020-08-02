Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (03.08.2020 — 09.08.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03 –20.04)

Не у всех, но у многих эти дни выдадутся суетливыми и утомительными. Возможны получение неприятных новостей, рабочая загруженность или домашние проблемы, особенно с детьми. Попросите близких о поддержке и прислушайтесь к своей интуиции.

Любовь. Постарайтесь не изводить партнера перепадами настроения.

Здоровье. Освойте дыхательные упражнения для экстренных стрессовых случаев.

Финансы. Возможно, придется обратиться за помощью.

ТЕЛЕЦ (21.04 –20.05)

Решение мелких вопросов отложите и выбирайте масштабные действия. Мир завоевывать необязательно, а вот поучаствовать в большом мероприятии (или даже организовать его!) или сделать крупную покупку – самое время. Держите уши и глаза открытыми!

Любовь. Тот, кто рядом, заслуживает честности.

Здоровье. В конце рабочей недели могут напомнить о себе хронические недуги.

Финансы. Возможны сложности в сфере недвижимости.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 –21.06)

Ожидается неделя, наполненная общением. В основном, оно будет приятным и продуктивным – как в деловой сфере, так и в дружеской, на месте или в отъезде. Однако кое-кто из коллег может позавидовать и позлословить на ваш счет.

Любовь. Начало недели не очень удачное, но потом ситуация выправится.

Здоровье. Рекомендованы водные процедуры.

Финансы. Придумайте, как вам удобнее накапливать деньги.

РАК (22.06 –22.07)

Если в середине недели накатит хандра и опустятся руки, не пытайтесь искусственно взбодриться – наоборот, позвольте себе полноценный отдых, особенно в выходные. Если с запасом энергии и веры в себя все хорошо, просто сохраняйте разумную осмотрительность.

Любовь. У спутника жизни тоже может накопиться усталость.

Здоровье. Избегайте нервного и физического перенапряжения.

Финансы. Лучше совершать практичные покупки.

ЛЕВ (23.07 –23.08)

На этой неделе полезными будут новые знакомства (и романтические, и деловые), особенно если вы приложили усилия для этого. Старшие родственники попробуют надавить авторитетом – в конфликты не ввязывайтесь, но и своим мнением не поступайтесь.

Любовь. Свидания лучше не отменять.

Здоровье. В конце недели высок риск травмироваться.

Финансы. Нынешние труды окупятся в будущем.

ДЕВА (24.08 –23.09)

Более удачный период звезды сулят на следующей неделе. А сейчас проявляйте осторожность в общении и не выкладывайте о себе всю подноготную. Поссориться можно даже с тем, кого давно знаете. Ставьте перед собой простые цели.

Любовь. Не упустите своего счастья.

Здоровье. Активный отдых и перемена обстановки вернут в тонус.

Финансы. Пан или пропал – как фишка ляжет.

ВЕСЫ (24.09 –23.10)

Творчество и самообразование поддержат и вдохновят, даже если нет никаких сложностей, кроме рутины. Но многим придется решать неотложные вопросы и отвечать за действия других, так что этот здоровый способ релаксации и возвращения к себе пригодится.

Любовь. У нового знакомства никаких особых перспектив.

Здоровье. Если планировалась, высоки шансы забеременеть.

Финансы. Тщательно рассчитывайте бюджет для реальных целей.

СКОРПИОН (24.10 –22.11)

В середине недели можете ощутить резкое падение тонуса. Кого-то буквально «истощит» вынужденно пассивная жизнь, когда так хочется перемен. А кого-то из колеи выбьет насыщенная, но безрезультатная деятельность и разрушение ожиданий.

Любовь. Посмотрите на ситуацию глазами вашего спутника жизни.

Здоровье. Эффективны будут новые методы диагностики.

Финансы. Совершайте только самые необходимые расчеты.

СТРЕЛЕЦ (23.11 –21.12)

Берите ситуацию в свои руки и не сдавайтесь. Для прирожденных организаторов это хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице. Для тех, кто склонен к тревожности, – возможность успокоиться и вернуть ощущение контроля над жизнью.

Любовь. Удачный период для одиночек – пора почистить перышки.

Здоровье. Рекомендована легкая и приятная физическая активность.

Финансы. Денег должно хватить на крупные покупки или путешествия.

КОЗЕРОГ (22.12 –20.01)

Время для пересмотра того, что происходит в трудовой сфере. Например, не стоит соглашаться на новые обязанности или заключать сделки, если не устраивает финансовый результат. Прислушивайтесь к поступающей информации – она может изменить ваши взгляды.

Любовь. Не давайте угаснуть огню страсти.

Здоровье. Избегайте экстрима.

Финансы. Запланируйте мелкий ремонт или обновление гаджетов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 –20.02)

Не увлекайтесь негативными прогнозами – сами же сделаете их реальностью. Впрочем, даже при «плюсовом» настрое не избежать неприятностей – таково расположение звезд. Можете их минимизировать, проявляя поменьше инициативы и побольше доверяя другим. Порадует общение с детьми.

Любовь. Не спорьте с партнером.

Здоровье. Если склонны заедать стресс, прикупите полезных продуктов.

Финансы. Ситуация неблагоприятная.

РЫБЫ (21.02 –20.03)

Поскольку дел ожидается немало, составьте четкий план и следуйте ему. Так удастся сохранить баланс между работой и семьей. А еще – не переутомиться, если хорошее самочувствие вдруг вселяет ложную уверенность во всесилии. Можно приобрести экзотического питомца.

Любовь. Не давайте ни малейших поводов для ревности.

Здоровье. Обратите внимание на работу нервной системы.

Финансы. В начале недели есть шанс получить давно причитающееся.