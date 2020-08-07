В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

Здоровье вашей щитовидки далеко не последнее, о чем вам необходимо помнить.

Орехи

Дело в том, что оно напрямую влияет и на благосостояние других ваших органов . Поэтому не забывайте поддерживать ее здоровье при помощи подходящий еды.

Этот продукт помогает запустить активную работу щитовидки. К примеру, грецкие орехи при ежедневном потреблении полностью регулируют обменные процессы в вашем организме.

Морская капуста

Хурма

При ее помощи вы с легкостью можете восстановить баланс йода в организме. Помимо этого, она богата различными микроэлементами, а также укрепляет иммунитет. В день достаточно съедать до 50 граммов капусты.

Хурма - источник качественного йода. Благодаря ему также можно с легкостью найти железо. А его, к слову, в фрукте больше даже, чем в яблоке. В день лучше всего потреблять до 2 штучек хурмы.

Яблоки

При помощи яблок вы можете поспособствовать снятию воспалительных процессов. Они помогают насытить организм витаминами и минералами, которые помогут бороться с онкологическими заболеваниями.

Напомним,