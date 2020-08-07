В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Здоровье вашей щитовидки далеко не последнее, о чем вам необходимо помнить.
Орехи
Этот продукт помогает запустить активную работу щитовидки. К примеру, грецкие орехи при ежедневном потреблении полностью регулируют обменные процессы в вашем организме.
Морская капуста
Хурма
Хурма - источник качественного йода. Благодаря ему также можно с легкостью найти железо. А его, к слову, в фрукте больше даже, чем в яблоке. В день лучше всего потреблять до 2 штучек хурмы.
Яблоки
При помощи яблок вы можете поспособствовать снятию воспалительных процессов. Они помогают насытить организм витаминами и минералами, которые помогут бороться с онкологическими заболеваниями.
Напомним,