В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

7 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
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Здоровье вашей щитовидки далеко не последнее, о чем вам необходимо помнить.

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Дело в том, что оно напрямую влияет и на благосостояние других ваших органов. Поэтому не забывайте поддерживать ее здоровье при помощи подходящий еды.

Орехи

Этот продукт помогает запустить активную работу щитовидки. К примеру, грецкие орехи при ежедневном потреблении полностью регулируют обменные процессы в вашем организме.

Морская капуста

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При ее помощи вы с легкостью можете восстановить баланс йода в организме. Помимо этого, она богата различными микроэлементами, а также укрепляет иммунитет. В день достаточно съедать до 50 граммов капусты.

Хурма

Хурма - источник качественного йода. Благодаря ему также можно с легкостью найти железо. А его, к слову, в фрукте больше даже, чем в яблоке. В день лучше всего потреблять до 2 штучек хурмы.

Яблоки

При помощи яблок вы можете поспособствовать снятию воспалительных процессов. Они помогают насытить организм витаминами и минералами, которые помогут бороться с онкологическими заболеваниями.

Напомним, 

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