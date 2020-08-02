Какие лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в квартире без уборки: ТОП-4 совета
Тошнит только от одной мысли об очередном выходном дне уборки?
Следите за чистотой письменного стола
Если вы работаете из дома, наверняка, ваш стол выглядит как вулканический взрыв к концу недели. Этого можно легко избежать, если после каждого рабочего дня вы будете уделять пять минут на уборку поверхности.
Храните в гостиной коробку для мусора
Расставляйте вещи вертикально
Высокие шкафы часто соблазняют нас просто бросить книжку либо документ на полочку и пойти заниматься дальше своими делами. Очень быстро шкаф превращается в кромешный хаос. Чтобы этого избежать, научитесь расставлять вещи вертикально: книжка к книжке, журнал к журналу. Это визуально сделает ваше помещение более объемным и придаст больше пространства.
Убирайте за собой сразу, если намусорили
Да, в конце дня мало хочется убирать то, что вы наделали за сегодня. Но помните: лучше каждый раз по пять минут слегка навести порядок, чем тратить ваши законные выходные на это не самое интересное дело.
Напомним,