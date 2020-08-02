Какие лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в квартире без уборки: ТОП-4 совета

Тошнит только от одной мысли об очередном выходном дне уборки?

Следите за чистотой письменного стола

Тогда забудьте о нем. Да-да, это более, чем реально. Вам нужно только научиться парочке новых лайфхаков , которые помогут вам существенно облегчить жизнь.

Если вы работаете из дома, наверняка, ваш стол выглядит как вулканический взрыв к концу недели. Этого можно легко избежать, если после каждого рабочего дня вы будете уделять пять минут на уборку поверхности.

Храните в гостиной коробку для мусора

Расставляйте вещи вертикально

Это необязательно должны быть фантики от конфет. Порой мы можем просто не успевать разложить красиво вещи по местам к приходу гостей в квартиру. В таком случае ситуацию может спасти эта коробка. Ее функционал предусматривает быстрое прятание вещей. И никто даже не знает, что пару минут назад вы просто валялись на диване, а не убирали квартиру с самого утра.

Высокие шкафы часто соблазняют нас просто бросить книжку либо документ на полочку и пойти заниматься дальше своими делами. Очень быстро шкаф превращается в кромешный хаос. Чтобы этого избежать, научитесь расставлять вещи вертикально: книжка к книжке, журнал к журналу. Это визуально сделает ваше помещение более объемным и придаст больше пространства.

Убирайте за собой сразу, если намусорили

Да, в конце дня мало хочется убирать то, что вы наделали за сегодня. Но помните: лучше каждый раз по пять минут слегка навести порядок, чем тратить ваши законные выходные на это не самое интересное дело.

Напомним,