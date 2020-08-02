Какие лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в квартире без уборки: ТОП-4 совета

2 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Какие лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в квартире без уборки: ТОП-4 совета
Какие лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в квартире без уборки: ТОП-4 совета
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Тошнит только от одной мысли об очередном выходном дне уборки?

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Тогда забудьте о нем. Да-да, это более, чем реально. Вам нужно только научиться парочке новых лайфхаков, которые помогут вам существенно облегчить жизнь. 

Следите за чистотой письменного стола 

Если вы работаете из дома, наверняка, ваш стол выглядит как вулканический взрыв к концу недели. Этого можно легко избежать, если после каждого рабочего дня вы будете уделять пять минут на уборку поверхности. 

Храните в гостиной коробку для мусора 

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Это необязательно должны быть фантики от конфет. Порой мы можем просто не успевать разложить красиво вещи по местам к приходу гостей в квартиру. В таком случае ситуацию может спасти эта коробка. Ее функционал предусматривает быстрое прятание вещей. И никто даже не знает, что пару минут назад вы просто валялись на диване, а не убирали квартиру с самого утра. 

Расставляйте вещи вертикально

Высокие шкафы часто соблазняют нас просто бросить книжку либо документ на полочку и пойти заниматься дальше своими делами. Очень быстро шкаф превращается в кромешный хаос. Чтобы этого избежать, научитесь расставлять вещи вертикально: книжка к книжке, журнал к журналу. Это визуально сделает ваше помещение более объемным и придаст больше пространства. 

Убирайте за собой сразу, если намусорили 

Да, в конце дня мало хочется убирать то, что вы наделали за сегодня. Но помните: лучше каждый раз по пять минут слегка навести порядок, чем тратить ваши законные выходные на это не самое интересное дело.

Напомним, 

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