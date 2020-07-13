Как избавиться от винного пятна на одежде: простые лайфхаки

Винное пятно на любимой вещи часто застают каждого из нас врасплох.

Уксус

Однако, не стоит спешить выкидывать вашу футболку либо мчаться в химчистку. Первым делом опробуйте более доступные, но не менее эффективные способы по устранению пятнышка.

Хотите эффективно отстирать посаженное пятно - воспользуйтесь уксусом. Достаточно смочить поврежденный участок под прохладной проточной водой и разбавить уксус с водой. Далее вам нужно обработать ткань при помощи полученного раствора. Выполняйте совет дважды, если пятно уже давнишнее. После повторной обработки тщательного прополощите ткань холодной водой.

Молоко

Соль

Сперва винное пятно тщательно увлажните. Однако, не стоит выходить за границы пятна. Далее нагрейте молоко на 150 грамм, но не доводите его до состояния кипятка. Затем на пятно от вина налейте молоко и оставьте его на 60 минут. Затем застирайте вещь с привычным порошком.

Возьмите 65 грамм поваренной соли и растворите ее в воде. Доведите массу необходимо до кашеобразного состояния. Далее на проблемный участок втирающими движениями нанесите раствор и оставьте в покое на 15 минут. В процессе этого короткого времени на ткани останется розовый цвет. Повторите процедуру несколько раз. После исчезновения пятна забросьте вещь в стиральную машинку.

Яичный желток

Смешайте в равных долях яичный желток и глицерин, нанесите на загрязнение, через полчаса постирайте в тёплой воде.

Напомним,