Как избавиться от винного пятна на одежде: простые лайфхаки

13 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от винного пятна на одежде: простые лайфхаки
Как избавиться от винного пятна на одежде: простые лайфхаки
Pinterest

Винное пятно на любимой вещи часто застают каждого из нас врасплох.

Читайте такжеКак избавиться от ушной боли: ТОП-4 проверенных совета
Однако, не стоит спешить выкидывать вашу футболку либо мчаться в химчистку. Первым делом опробуйте более доступные, но не менее эффективные способы по устранению пятнышка. 

Уксус

Хотите эффективно отстирать посаженное пятно - воспользуйтесь уксусом. Достаточно смочить поврежденный участок под прохладной проточной водой и разбавить уксус с  водой. Далее вам нужно обработать ткань при помощи полученного раствора. Выполняйте совет дважды, если пятно уже давнишнее. После повторной обработки тщательного прополощите ткань холодной водой. 

Молоко

Читайте такжеКак ускорить процесс похудения: неожиданные советы
Сперва винное пятно тщательно увлажните. Однако, не стоит выходить за границы пятна. Далее нагрейте молоко на 150 грамм, но не доводите его до состояния кипятка. Затем на пятно от вина налейте молоко и оставьте его на 60 минут. Затем застирайте вещь с привычным порошком. 

Соль

Возьмите 65 грамм поваренной соли и растворите ее в воде. Доведите массу необходимо до кашеобразного состояния. Далее на проблемный участок втирающими движениями нанесите раствор и оставьте в покое на 15 минут. В процессе этого короткого времени на ткани останется розовый цвет. Повторите процедуру несколько раз.  После исчезновения пятна забросьте вещь в стиральную машинку.

Яичный желток

Смешайте в равных долях яичный желток и глицерин, нанесите на загрязнение, через полчаса постирайте в тёплой воде.

Напомним, 

Облако тегов

Лайфхаки вино советы

Материалы по теме

Почему вы постоянно сгораете на солнце: ТОП-3 неочевидные причины
ЗОЖ

Почему вы постоянно сгораете на солнце: ТОП-3 неочевидные причины
Тренды 2020: с чем сочетать блузку этим летом
Lifestyle

Тренды 2020: с чем сочетать блузку этим летом
Какие джинсы полнят ваши ноги: ТОП-4 модели
Lifestyle

Какие джинсы полнят ваши ноги: ТОП-4 модели
Как быстро избавиться от засоса: ТОП-4 эффективных способа
Полезные советы

Как быстро избавиться от засоса: ТОП-4 эффективных способа

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK