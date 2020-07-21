Анна Седокова с Янисом Тимма организовали в США крутое день рождения для дочери Моники

Еще в начале июля, несмотря на закрытые границы, Анна Седокова вместе с сыном Гектором и своим возлюбленным Янисом Тимма все же смогла оказаться в США.

Исполнительница некоторое время ничего не объясняла своим подписчикам, а те критиковали ее, что она оправилась на отдых во время пандемии коронавируса. Однако у Анны Седоковой была иная миссия.

19 июля ее дочь Моника отмечала свой день рождения. Девочке исполнилось 9 лет. И любимая мама просто не могла не организовать для малышки крутое пати. А для этого ей, как минимум, нужн было попасть в Америку, где проживает Мо с отцом.

Вчера у Мо был День Рождения и вы представляете, что это значит для меня, – делится Анна Седокова. – Когда ты живешь со своим ребёнком на разных континентах и у тебя есть дата, в которую ты должна максимально выложиться, чтобы доказать (кому, не ясно), что ты хорошая мать. Вы спрашивали, как мы попали в Америку? Честно, если бы у вы не видели свою дочь пол года из-за коронавируса и увидеть ее в Америке был единственный шанс, вы бы тоже смогли.

Анна Седокова с Янисом Тимма / instagram.com/janis.timma

Анна Седокова также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в Америке. Оказывается, там все магазины закрываются в 10 вечера. И ей с Янисом пришлось в 12 часов ночи искать шары для Моники, а также успеть испечь торт.

Я должна организовать лучшую вечернику года, ведь все предидущие года было всегда так, – признается певица. – Но сейчас Америка и в 11 ночи компания, которая должна была привезти миллиард шаров заявила, что они сделают это за дополнительную плату и вообще не могут написать Monica (только за дополнительные деньги ), и вообще, в 9 утра только смогут привезти, так как им сложно утром встать ( ну, только если не за дополнительные деньги ), плюс к 600 дол. Спасибо, но с таким отношением не надо. Мы с Янисом поехали в 12 ночи искать шары. И ещё торт. Мы хотели сделать его сами, потому что это важно. Итак, все магазины сейчас в Майами закрываются в 10. Все сложилось. Торт покажу чуть позднее, мы его сделали. И шары купили. И в в Versace Mansión отметили ДР, и мы справились! И как сказала Мо, это было лучшее пати!

Янис Тимма с шариками на день рождения дочери Анны Седоковой Моники / instagram.com/janis.timma

Артистка призналась, что ей все это удалось организовать лишь с невероятной помощью любимого. И именно такие поступки – не штамп в паспорте, а улыбки детей – доказывают настоящие чувства!

Буквы заканчиваются, но хочу сказать, что безгранично благодарна тебе, любимый Янис Тимма, – пишет Анна Седокова. – Я не знаю того, кто в 12 ночи объедет десятки магазинов в поисках шариков, даже не своему ребёнку и это делает нас семьей. Не кровь, не штампы, а улыбки детей утром, объятия ночью и бесконечная благодарность за то, что мы есть в жизнь друг друга!

Отметим, что по решению суда ни Анна Седокова, ни ее экс-супруг Максим Чернявский не могут в соцсетях публиковать фотографии дочери Моники. А в 12 лет девочка сможет сама принять решение, с кем ей жить – остаться всША с отцом или же вернуться в Россию к маме.

Напомним,