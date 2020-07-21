Солист группы Ляпис 98 Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом

21 июля 2020 11:50 Юлия Крутиева
Солист группы Ляпис 98 Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом
Певец Сергей Михалок
instagram.com/sergey.mikhalok

Солист известной группы Ляпис 98 Сергей Михалок стал многодетным папой.

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В семье певца случилось долгожданное пополнение. 18 июля в одном из киевских роддомов жена артиста Светлана родила четвертого ребенка.

Радостной новостью с публикой и журналистами счастливая мама поделилась на своей странице в Инстаграм. Светлана сообщила, что у них с Сергеем родился сын.

Мальчик появился на свет с весом 3,380 кг и ростом 53 сантиметра. Рассекретили родители и имя малыша. Его назвали Мироном.

18.07.2020 в 12:12 пришел новый человек в этот мир – Мирон! Мирон Сергеевич Михалок. Вес: 3380 Рост: 53. Пришел легко! – пишет Светлана. – Как и при каких обстоятельствах произошло это удивительное событие, я напишу позже, поскольку мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока, но все было очень интересно и удивительно!

Сергей Михалок с семьей / instagram.com/zelechka2011
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Также в семье Сергея и Светланы подрастает двое общих детей: 6-летний сын Макар и годовалый сын Федор. У  певца еще есть сын Павел от предыдущих отношений, а у Светланы – дочь Аксинья от первого брака. 

Напомним,  

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