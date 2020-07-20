МастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу показал трогательные кадры с таинства крещения сына

20 июля 2020 13:35 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу показал трогательные кадры с таинства крещения сына
Влад Мицкевич с женой Натальей
instagram.com/mitskevychvlad

Полтора месяца назад в семье Влада Мицкевича произошло долгожданное событие.

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8 июня 20202 года участниц шоу "МастерШеф. Профессионалы-2" Владислав Мицкевич впервые стал папой. Его супруга Наталья родила мальчика, которого новоиспеченные родители назвали Владимиром.

Спустя месяц после рождения сына Влад и Наталья решили крестить своего первенца. Трогательными кадрами с таинства крещения малыша супруги поделились на своих страницах в социальных сетях.

Дети как готовка, делаешь с любовью – получается великолепно!
– подписал одну из фотографий Мицкевич.

Влад Мицкевич с сыном / социальная сеть Instagram

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Жена Влада в комментариях к публикации рассказала, что она с мужем очень волновались перед крещением. Однако мальчик все перенес очень хорошо, и даже не плакал во время таинства.

Вчора ми похрестили нашого Вовку, – написала в Сети Наталья Мицкевич. – Він був надзвичайно послушним хлопчиком! Ми всі дуже хвилювались, але Вова без плачу і сліз прийняв таїнство хрещення.

Сын Влада Мицкевича / социальная сеть Instagram

В комментариях подписчики пожелали крепкого здоровья малышу, и отметили невероятное сходство его с Владом. Наталья подтвердила, что Владимир – копия своего отца.

Крещение сына Влада Мицкевича / социальная сеть Instagram

Крещение сына Влада Мицкевича / социальная сеть Instagram

Крещение сына Влада Мицкевича / социальная сеть Instagram

Напомним,

Облако тегов

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