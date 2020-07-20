МастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу показал трогательные кадры с таинства крещения сына
Полтора месяца назад в семье Влада Мицкевича произошло долгожданное событие.
Спустя месяц после рождения сына Влад и Наталья решили крестить своего первенца. Трогательными кадрами с таинства крещения малыша супруги поделились на своих страницах в социальных сетях.
Дети как готовка, делаешь с любовью – получается великолепно!– подписал одну из фотографий Мицкевич.
Вчора ми похрестили нашого Вовку, – написала в Сети Наталья Мицкевич. – Він був надзвичайно послушним хлопчиком! Ми всі дуже хвилювались, але Вова без плачу і сліз прийняв таїнство хрещення.
В комментариях подписчики пожелали крепкого здоровья малышу, и отметили невероятное сходство его с Владом. Наталья подтвердила, что Владимир – копия своего отца.
Напомним,