Танці з зірками-2020: украинская певица подтвердила свое участие в новом сезоне шоу
Украинская певица, экс-участница культовой группы Виа Гра Санта Димопулос приняла вызов #танціззіркамиchallengе от Надежды Мейхер, которая, в свою очередь, присоединилась к участию в шоу.
Когда-то очень давно в детстве я обожала танцевать, и жизнь расставила другие приоритеты. Сейчас, принимая вызов на участие в шоу, я воплощаю детскую мечту вернуться на паркет в один из самых счастливых периодов моей жизни! Больше всего меня вдохновляют и поддерживают муж и старший сын, когда они узнали о приглашении в шоу «Танцы со звездами», единогласно сказали, что надо попробовать - именно от них я получила наибольшую поддержку,– прокомментировала Санта свое участие в шоу.
Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, следите за анонсами.
Традиционно в шоу «Танці з зірками» участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе.
Напомним,