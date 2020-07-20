Танці з зірками-2020: украинская певица подтвердила свое участие в новом сезоне шоу

Украинская певица, экс-участница культовой группы Виа Гра Санта Димопулос приняла вызов #танціззіркамиchallengе от Надежды Мейхер, которая, в свою очередь, присоединилась к участию в шоу.

Певица и мама двоих детей опубликовала на странице в Instagram яркое видео, где сообщает о своем участии в шоу. На видео, которое Санта записала в формате Tik Tok, она дома появляется в четырех разных образах. Певица сообщила, что принимает вызов от Надежды Мейхер и передает его украинскому актеру Тарасу Цимбалюк.

Когда-то очень давно в детстве я обожала танцевать, и жизнь расставила другие приоритеты. Сейчас, принимая вызов на участие в шоу, я воплощаю детскую мечту вернуться на паркет в один из самых счастливых периодов моей жизни! Больше всего меня вдохновляют и поддерживают муж и старший сын, когда они узнали о приглашении в шоу «Танцы со звездами», единогласно сказали, что надо попробовать - именно от них я получила наибольшую поддержку,

– прокомментировала Санта свое участие в шоу.

Певица Санта Димопулос стала участницей шоу Танці з зірками 2020 / instagram.com/santadimopulos

Вскоре станет известно, примет ли актер и звезда фильма «Черный ворон» Тарас Цимбалюк вызов в #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Винника, партнершей которого стала Елена Шоптенко, Надежды Мейхер и Санты Димопулос.

Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, следите за анонсами.

Традиционно в шоу «Танці з зірками» участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе.

Напомним,