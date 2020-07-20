Певица Карди Би шокировала аксессуаром 2-летней дочери стоимостью в 500 тысяч долларов

20 июля 2020 11:15 Юлия Крутиева
Певица Карди Би шокировала аксессуаром 2-летней дочери стоимостью в 500 тысяч долларов
Певица Карди Би
Fotobank / GettyImages

Знаменитости очень часто с самого рождения своих наследников окружают их невероятной роскошью.

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Певица Карди Би также входит в число тех звезд, которые для своих детей с самого младенчества хотят всего и самого лучшего. Ее малышка Калчер в свои 2 годика может похвастаться многими аксессуарами, о которых другим остается только мечтать.

На днях 27-летняя хип-хоп исполнительница опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографию, где видны ее и дочери руки и ноги. Сложно не заметить, что на них двоих надеты идентичные украшения, поражающие своей роскошью.

Карди Би с дочкой на руках / instagram.com/iamcardib

Например, бриллиантовые часы бренда Pristine Jewelers. Их стоимость около 500 тысяч долларов. Не слабо, правда?

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В подписи к своей публикации Карди Би объяснила, что столь дорогостоящий аксессуар ее малышке подарил близкий друг. Но вопрос в другом, стоит ли в таком возрасте приучать детей к такому богатству.

2-летняя дочь Карди Би / instagram.com/iamcardib

Напомним,

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