Ревизор-11: Юлия Панкова с боем и полицией попала в самую известную пивоварню в Харькове

20 июля на Новом канале в эфир вышел первый выпуск 11 сезона проекта Ревизор. И первым городом проверки Юлии Панковой стал Харьков.

Первое и самое популярное пивное заведение в Харькове – «Старгород». Каждый вечер здесь собираются настоящие ценители хмельного напитка. В ресторане проходят шумные вечеринки. Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, в каких условиях там готовят блюда к пиву.

Теперь в каждом городе мы проводим ночную ревизию заведений, – рассказывает ведущая. – Ночью персонал работает очень расслаблено, ведь руководства уже нет на рабочем месте. Поэтому застаем их врасплох и проверяем.

Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020) / пресс-служба Нового канала

По отзывам в соцсетях, попасть в «Старгород» под силу не всем.

Охранники ресторана помешали и нам, – рассказывает Юля. – Они выталкивали операторов съемочной группы. Более того, крепкие ребята пытались вывести из заведения и меня. Нам трудно было сопротивляться, пришлось вызвать полицию.

Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Правоохранители прибыли в «Старгород», но так и не помогли Юле выполнить ее профессиональные обязанности.

Работники заведения продолжали препятствовать нам в работе, – говорит ведущая. – И тем самым нарушали ст. 58 ЗУ «О телевидении и радиовещании». В статье указано, что журналист, предъявив удостоверение, может беспрепятственно выполнять редакционное задание.

Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020) / пресс-служба Нового канала

После долгих переговоров с охранниками Юле удалось попасть в заведение. К сожалению, не на кухню, а в зал.

Мы хотели, чтобы полиция зафиксировала факт правонарушения, – объясняет девушка. – Ведь нашему несовершеннолетнему тайному покупателю продали алкогольный напиток.

Ревизор-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 20.07.2020) / пресс-служба Нового канала

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