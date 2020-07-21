Ревизор-11: Юлия Панкова с боем и полицией попала в самую известную пивоварню в Харькове
20 июля на Новом канале в эфир вышел первый выпуск 11 сезона проекта Ревизор. И первым городом проверки Юлии Панковой стал Харьков.
Теперь в каждом городе мы проводим ночную ревизию заведений, – рассказывает ведущая. – Ночью персонал работает очень расслаблено, ведь руководства уже нет на рабочем месте. Поэтому застаем их врасплох и проверяем.
По отзывам в соцсетях, попасть в «Старгород» под силу не всем.
Охранники ресторана помешали и нам, – рассказывает Юля. – Они выталкивали операторов съемочной группы. Более того, крепкие ребята пытались вывести из заведения и меня. Нам трудно было сопротивляться, пришлось вызвать полицию.
Правоохранители прибыли в «Старгород», но так и не помогли Юле выполнить ее профессиональные обязанности.
Работники заведения продолжали препятствовать нам в работе, – говорит ведущая. – И тем самым нарушали ст. 58 ЗУ «О телевидении и радиовещании». В статье указано, что журналист, предъявив удостоверение, может беспрепятственно выполнять редакционное задание.
После долгих переговоров с охранниками Юле удалось попасть в заведение. К сожалению, не на кухню, а в зал.
Мы хотели, чтобы полиция зафиксировала факт правонарушения, – объясняет девушка. – Ведь нашему несовершеннолетнему тайному покупателю продали алкогольный напиток.
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Напомним,