Олег Винник и Алена Шоптенко рассказали о проблемах со здоровьем

Певец Олег Винник и танцовщица Алена Шоптенко рассказали, что стало причиной их проблем со сном.

Певец Олег Винник признался, что уже несколько лет у него проблема со сном. А все потому, что у артиста очень насыщенный график.

Уже прошло 36 часов, как я не спал, – сказал певец во время записи интервью для программы «Зірковий шлях» на канале «Украина». – Приехали в час ночи уставшие. Бессонница не дала мне возможности отдохнуть, а в 5 утра уже надо было подниматься. Я не поспал и в 7 часов утра уже был на площадке.

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Хореограф Алена Шоптенко призналась, что после рождения сына тоже столкнулась с бессонницей.

У меня ребенок всегда плохо спал, и примерно полтора года это был действительно мрак, – рассказала хореограф о своем состоянии. – Я боролась с этим всевозможными способами, пыталась найти причину бессонницы. Потом свыклась с мыслью, что это такая нервная система.

Хореограф сказала, что как спортсменка она привыкла к режиму. И обычно ложилась спать в 11 часов вечера. Поэтому бессонные ночи были для нее испытанием.

Хореограф Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

По словам невролога, бессонница может привести к серьезным нарушениям.

Если человек не высыпается, то возникает ряд заболеваний. Может даже появиться артериальная гипертензия, – предупредила невролог Наталия Ребенок. – Если бессонница длится уже давно, то возникают неврозы, депрессия, даже инсульты. А также желудочно-кишечные заболевания: гастрит, язва.

Напомним,