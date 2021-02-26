В ЕС анонсировали паспорта вакцинации, которые понадобятся для путешествий
26 февраля 2021 13:00
Алла Лысак
В ЕС анонсировали паспорта вакцинации, которые понадобятся для путешествий
pixabay.com
В Европейском союзе предупредили, что в скором времени путешественнику понадобится оформить паспорт вакцинации.
Данный документ в странах ЕС планируют ввести уже до начала лета. В паспорте будет указан статус человека, например, была ли проведена вакцинация против коронавируса, если да, то когда именно, какой вакциной.
Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации,
– подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.
Документ позволит людям, которым сделали прививку от коронавируса, путешествовать по Европе.
Следующие три месяца уйдут на то, чтобы подготовить техническую основу для сертификации.
Отметим, что на сегодняшний момент 2,09% населения Земли получили первую прививку от коронавируса. Быстрее всего в Европе своих граждан вакцинирует Сербия (19,7%), на втором месте Дания (9,09%), далее Исландия (8,19%), Польша (7,9%) и Швейцария (7,78%).
Напомним,