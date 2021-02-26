В ЕС анонсировали паспорта вакцинации, которые понадобятся для путешествий

26 февраля 2021 13:00 Алла Лысак
В ЕС анонсировали паспорта вакцинации, которые понадобятся для путешествий
В ЕС анонсировали паспорта вакцинации, которые понадобятся для путешествий
pixabay.com

В Европейском союзе предупредили, что в скором времени путешественнику понадобится оформить паспорт вакцинации.

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Данный документ в странах ЕС планируют ввести уже до начала лета. В паспорте будет указан статус человека, например, была ли проведена вакцинация против коронавируса, если да, то когда именно, какой вакциной.

Все согласились, что нам нужен цифровой сертификат о вакцинации,
– подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.

Документ позволит людям, которым сделали прививку от коронавируса, путешествовать по Европе.

Следующие три месяца уйдут на то, чтобы подготовить техническую основу для сертификации.

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Отметим, что на сегодняшний момент 2,09% населения Земли получили первую прививку от коронавируса. Быстрее всего в Европе своих граждан вакцинирует Сербия (19,7%), на втором месте Дания (9,09%), далее Исландия (8,19%), Польша (7,9%) и Швейцария (7,78%).

Напомним,

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