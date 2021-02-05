Ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом
5 февраля 2021 10:50
Алла Лысак
Ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом
pixabay.com
В редких случаях люди повторно инфицируются коронавирусом, по каким причинам это происходит?
Ученые из Медицинской школы Йельского университета вплотную занялись изучением второй волны COVID-19
в США. Они изучали в том числе состояние здоровья пациентов, которые переболели вирусом, некоторые из них снова подхватили инфекцию.
Результаты исследований медики опубликовали в журнале BMJ Case Reports.
Ученые обнаружили две основных причины, которые приводят к повторному заражению вирусом. Во-первых, слабый иммунитет, в-вторых, реактивация остатков инфекции, оставшихся в организме после первого заражения.
Впрочем, даже если результат на коронавирус оказывается позитивным в течение 90 дней с момента заражения, это в редких случаях свидетельствует о повторной инфекции, гораздо чаще вирус просто устойчиво выделяется в организме человека, отметили специалисты в Центре по контролю заболеваний США.
Напомним,