Ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом

5 февраля 2021 10:50 Алла Лысак
Ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом
Ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом
pixabay.com

В редких случаях люди повторно инфицируются коронавирусом, по каким причинам это происходит?

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Ученые из Медицинской школы Йельского университета вплотную занялись изучением второй волны COVID-19 в США. Они изучали в том числе состояние здоровья пациентов, которые переболели вирусом, некоторые из них снова подхватили инфекцию.

Результаты исследований медики опубликовали в журнале BMJ Case Reports.

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Ученые обнаружили две основных причины, которые приводят к повторному заражению вирусом. Во-первых, слабый иммунитет, в-вторых, реактивация остатков инфекции, оставшихся в организме после первого заражения. 

Впрочем, даже если результат на коронавирус оказывается позитивным в течение 90 дней с момента заражения, это в редких случаях свидетельствует о повторной инфекции, гораздо чаще вирус просто устойчиво выделяется в организме человека, отметили специалисты в Центре по контролю заболеваний США.

Напомним,

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