Названы симптомы британского варианта коронавируса

28 января 2021 10:50 Алла Лысак
Названы симптомы британского варианта коронавируса
Названы симптомы британского варианта коронавируса
pixabay.com

Британский штамм коронавируса имеет свою клиническую картину.

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Национальная статистическая служба Великобритании обработала данные, отобранные у жителей Англии, которые получили позитивный тест на новый штамм COVID-19. Их сравнили с симптомами у людей, получивших позитивный результат теста на оригинальный штамм.

У британского варианта вируса симптомы несколько другие. Кашель и сильная усталость все еще присутствуют, однако вместо поражения глаз и отсутствия обоняния, пациенты больше страдают от боли в горле и мышечного дискомфорта. 

Британский вариант дает кашель сильнее, люди больше устают, а потеря обоняния случается гораздо реже.

Отмечается, что в группе с численностью 3,5 тысячи человек, заболевших новым штаммом, у 35% наблюдался кашель, 32% чувствовали усталость, 25% жаловались на боль в теле и мышцах, 21,8% ощущали боль в горле как при ОРВИ. 

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Предыдущий штамм в выборке с 2,5 тыс. человек дал следующие результаты: 28% кашляли, 29% чувствовали сильную усталость, 21% жаловались на боль в мышцах.

Данные по головной боли, затрудненном дыхании и диареи оказались идентичными для двух штаммов.

Напомним,

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