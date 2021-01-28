Названы симптомы британского варианта коронавируса
Британский штамм коронавируса имеет свою клиническую картину.
У британского варианта вируса симптомы несколько другие. Кашель и сильная усталость все еще присутствуют, однако вместо поражения глаз и отсутствия обоняния, пациенты больше страдают от боли в горле и мышечного дискомфорта.
Британский вариант дает кашель сильнее, люди больше устают, а потеря обоняния случается гораздо реже.
Отмечается, что в группе с численностью 3,5 тысячи человек, заболевших новым штаммом, у 35% наблюдался кашель, 32% чувствовали усталость, 25% жаловались на боль в теле и мышцах, 21,8% ощущали боль в горле как при ОРВИ.
Данные по головной боли, затрудненном дыхании и диареи оказались идентичными для двух штаммов.
Напомним,