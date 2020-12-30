ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса

ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса

2020 год был тяжелым для многих, астрологи утверждают, что это связано с его статусом – високосного.

Вы, наверное, устали от 2020 года и готовы с ним попрощаться.

В последние дни уходящего года давайте вспомним события, которые в свое время обсуждались всеми без исключения.

Пожары в Австралии

Начался 2020 год с разрушительных пожаров в Австралии, в результате которых в пепелище превратились десятки тысяч гектаров леса.

Погибли многие животные, люди теряли свои дома… Пламя было таким масштабным, что его даже из космоса видели.

BREXIT

Протесты Black Lives Matter

Соединенное Королевство приняло решение о необходимости покинуть Евросоюз в 2016 году, но лишь спустя 4 года объявило о старте этого процесса и начале переговоров о торговой сделке. Уже с 1 января визовый режим Великобритании изменится.

ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса / pixabay.com

В США от рук полицейского пошиб афроамериканец Джордж Флойд, и это трагическое событие дало старт масштабным акциям протеста.

Митинги со временем сформировали движение Black Lives Matter, участники которого борются за права афроамериканцев.

Полет на МКС Space X

Смерть Диего Марадоны

Капсула Space X Dragon успешно отправилась к МКС и пристыковалась к Международной космической станции на орбите Земли.

Один из лучших футболистов в истории умер от сердечной недостаточности.

Конечно, не вспомнить о пандемии коронавируса мы не можем. Она продолжает бушевать, менять нашу жизнь, заставлять отказываться от привычек и терпеть многочисленные ограничения. Тем временем медики активно работают над разрабаткой и производством вакцины от коронавируса.

Есть надежда, что в скором времени COVID-19 останется страшилкой из 2020 года, а пока – остаемся дома и остаемся здоровыми!

С наступающими праздниками.

ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса / pixabay.com

Напомним,