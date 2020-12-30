ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса
2020 год был тяжелым для многих, астрологи утверждают, что это связано с его статусом – високосного.
В последние дни уходящего года давайте вспомним события, которые в свое время обсуждались всеми без исключения.
Пожары в Австралии
Начался 2020 год с разрушительных пожаров в Австралии, в результате которых в пепелище превратились десятки тысяч гектаров леса.
Погибли многие животные, люди теряли свои дома… Пламя было таким масштабным, что его даже из космоса видели.
BREXIT
Протесты Black Lives Matter
В США от рук полицейского пошиб афроамериканец Джордж Флойд, и это трагическое событие дало старт масштабным акциям протеста.
Митинги со временем сформировали движение Black Lives Matter, участники которого борются за права афроамериканцев.
Полет на МКС Space X
Смерть Диего Марадоны
Один из лучших футболистов в истории умер от сердечной недостаточности.
Конечно, не вспомнить о пандемии коронавируса мы не можем. Она продолжает бушевать, менять нашу жизнь, заставлять отказываться от привычек и терпеть многочисленные ограничения. Тем временем медики активно работают над разрабаткой и производством вакцины от коронавируса.
С наступающими праздниками.
Напомним,