ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса

30 декабря 2021 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса
ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса
pixabay.com

2020 год был тяжелым для многих, астрологи утверждают, что это связано с его статусом – високосного.

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Вы, наверное, устали от 2020 года и готовы с ним попрощаться.

В последние дни уходящего года давайте вспомним события, которые в свое время обсуждались всеми без исключения.

Пожары в Австралии

Начался 2020 год с разрушительных пожаров в Австралии, в результате которых в пепелище превратились десятки тысяч гектаров леса.

Погибли многие животные, люди теряли свои дома… Пламя было таким масштабным, что его даже из космоса видели.

BREXIT

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Соединенное Королевство приняло решение о необходимости покинуть Евросоюз в 2016 году, но лишь спустя 4 года объявило о старте этого процесса и начале переговоров о торговой сделке. Уже с 1 января визовый режим Великобритании изменится.

Протесты Black Lives Matter

ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса / pixabay.com

В США от рук полицейского пошиб афроамериканец Джордж Флойд, и это трагическое событие дало старт масштабным акциям протеста.

Митинги со временем сформировали движение Black Lives Matter, участники которого борются за права афроамериканцев.

Полет на МКС Space X

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Капсула Space X Dragon успешно отправилась к МКС и пристыковалась к Международной космической станции на орбите Земли.

Смерть Диего Марадоны

Один из лучших футболистов в истории умер от сердечной недостаточности.

Конечно, не вспомнить о пандемии коронавируса мы не можем. Она продолжает бушевать, менять нашу жизнь, заставлять отказываться от привычек и терпеть многочисленные ограничения. Тем временем медики активно работают над разрабаткой и производством вакцины от коронавируса. 

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Есть надежда, что в скором времени COVID-19 останется страшилкой из 2020 года, а пока – остаемся дома и остаемся здоровыми!

С наступающими праздниками.

ТОП-5 главных событий 2020 года, не считая коронавируса / pixabay.com

Напомним,

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