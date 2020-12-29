В чем встретить Новый год 2021: 9 праздничных образов

29 декабря 2021 23:30 Юлия Крутиева
В чем встретить Новый год 2021: 9 праздничных образов
В чем встретить Новый год 2021: 9 праздничных образов
пресс-служба

Наряды из магазинов маркет-молла «Дарынок», в которых будешь чувствовать себя уверенно и ярко.

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После длительных ограничительных мер и целого года в состоянии неопределенности, особенно важно открыться атмосфере праздника, собрать родных рядом, купить новенькое платье и улыбнуться навстречу 2021. Шопинг – это проверенная терапия для хорошего настроения, так что с него можно начать. Какой лук выбрать для встречи 00:00 на часах? Например, один из этих.

Минимализм VS Яркость

Модные тенденции сейчас настолько разнообразны в своих проявлениях, что позволяют уживаться даже полярным значениям. Выберешь лаконичный минимализм или щедро украшенное декором платье – главное чувствовать комфорт, быть собой.

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Дизайнеры из года в год пытаются искать новые сочетания и формы, чтобы получать отклик в сердцах покупателей. Ведь сегодня одежда – это, прежде всего, способ самоидентификации, презентации себя и своего стиля жизни. Но при выборе наряда стоит учитывать место и атмосферу. Семейное застолье с бабушкой и дедушкой не требует вычурности и излишка нарядности, а вот вечеринка с друзьями будет иметь немного другой окрас. Возможно даже договориться с подружками о едином стиле и организовать ивент, например, в духе «Мулен руж» или «Великий Гэтсби».

Сиять – не иначе

Светящиеся гирлянды, салюты, бенгальские огни, разноцветное конфетти из хлопушек и брызги шампанского в полночь – с этими элементами зачастую мы ассоциируем Новый год. Не удивительно, что общую стилистику главных атрибутов мы транслируем и на одежду.

Например, выбирая платья со стразами, которые отлично дополняют атмосферу праздника и всегда выглядят нарядно. Главное – не переборщить с глубокими разрезами и слишком короткой длинной.

А если учитывать цветовую гамму грядущего года – Белого Металлического Быка – останавливаться нужно на оттенках бежевого, серебристого, серого и голубого, а также цвете снега и пастельном ряде.

Классические элегантные тандемы

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Если же стразы не по душе, выбирай уже проверенные годами сочетания, которые можно будет выгулять и на другие мероприятия в следующем году, да и дальнейших. Платье-комбинация станет отличным примером долгосрочной инвестиции в гардероб. Дополнить его можно как структурированным жакетом свободного кроя, так и свитером-оверсайз. Добавь трендовые сейчас массивные украшения – и образ будет завершенным.

Союзы с экокожей

Кожаные тотал-луки не сходят из подиумов уже несколько сезонов. Осень-зима 2020 – не исключение. Но это не значит, что запрещается комбинировать отдельные предметы гардероба из кожи с другими тканями. Например, теми же оверсайз-свитерами, жакетами, свободными блузами.

Чёрный с отсылкой к гранжу и готике или ультрамодная карамель – выбор за тобой. Но обязательное правило при выборе изделия – экокожа должна быть гладкой и матовой.

Определилась с образом? Ждём на примерку в маркет-молле «Дарынок».  Торговый объект находится на Лесном массиве, ул. Беломорская, 1 (станция метро «Лесная»). Работает каждый день с 10:00 до 22:00.

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