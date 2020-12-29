В чем встретить Новый год 2021: 9 праздничных образов
Наряды из магазинов маркет-молла «Дарынок», в которых будешь чувствовать себя уверенно и ярко.
Минимализм VS Яркость
Модные тенденции сейчас настолько разнообразны в своих проявлениях, что позволяют уживаться даже полярным значениям. Выберешь лаконичный минимализм или щедро украшенное декором платье – главное чувствовать комфорт, быть собой.
Сиять – не иначе
Светящиеся гирлянды, салюты, бенгальские огни, разноцветное конфетти из хлопушек и брызги шампанского в полночь – с этими элементами зачастую мы ассоциируем Новый год. Не удивительно, что общую стилистику главных атрибутов мы транслируем и на одежду.
Например, выбирая платья со стразами, которые отлично дополняют атмосферу праздника и всегда выглядят нарядно. Главное – не переборщить с глубокими разрезами и слишком короткой длинной.
А если учитывать цветовую гамму грядущего года – Белого Металлического Быка – останавливаться нужно на оттенках бежевого, серебристого, серого и голубого, а также цвете снега и пастельном ряде.
Классические элегантные тандемы
Союзы с экокожей
Кожаные тотал-луки не сходят из подиумов уже несколько сезонов. Осень-зима 2020 – не исключение. Но это не значит, что запрещается комбинировать отдельные предметы гардероба из кожи с другими тканями. Например, теми же оверсайз-свитерами, жакетами, свободными блузами.
Чёрный с отсылкой к гранжу и готике или ультрамодная карамель – выбор за тобой. Но обязательное правило при выборе изделия – экокожа должна быть гладкой и матовой.
Определилась с образом? Ждём на примерку в маркет-молле «Дарынок». Торговый объект находится на Лесном массиве, ул. Беломорская, 1 (станция метро «Лесная»). Работает каждый день с 10:00 до 22:00.