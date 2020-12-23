ТОП-5 мест в Украине для встречи Нового года от ведущего тревел-шоу

Многие из нас уже озадачены выбором места для встречи Нового года. География туризма с учетом пандемии в этом году существенно сузилась. Но это не мешает нам выбрать идеальный вариант новогоднего места в Украине!

Дома с семьей и друзьями

Мы спросили у ведущего шоу «Check-in Украина» на канале НЛО TV Ильи Луценко – куда он советует ехать за новогодними впечатлениями? Илья посоветовал ТОП-5 проверенных мест, где атмосфера праздника вам гарантирована!

Самый простой и дешевый вариант, но один из самых приятных. Мне нравится атмосфера семейного праздника. 31 числа вы целый день готовитесь дома, наряжаете елку, на фоне смотрите новогодние программы, готовите вкусную еду, общаетесь с семьей, слушаете музыку. А потом в определенный момент все садитесь за столь и начинаете уплетать вкусности! Совместное поедание вкусной еды с близкими – это словно психотерапия. Вы чувствуете безопасность и приятные эмоции от того, что можете разделить вкусный стол с близкими.

Я бы добавил сюда занятие какими-то активностями и соблюдение новогодних традиций, общение и подведение приятных итогов. Поиграть в шарады, в «Алиас», загадать желание, сжечь записку, растворить в шампанском и вместе все это выпить. Классика.

Снять шале на западной Украине (Мукачево, Каменец-Подольский, Черновцы, Яремче, Драгобрат)

Когда я слышу «зима», «Новый год», «Украина», то у меня в голове сразу всплывают наши Карпаты. Лучше места, чтобы встретить новогодние праздники, – не найти. Представьте, вы компанией арендовали домик в горах, рядом густой лес, вокруг нет городской суеты. Днем вы гуляете, играете в снежки, катаетесь на бордах или на лыжах, летипе снеговиков. А вечером сидите возле костра, наминаете какой-то вкуснейший бограч, запивая все это винишком. Плюс Карпат еще в том, что это туристическая зона. Там есть вот эта атмосфера отдыха. Вот вам несколько направлений, куда вы можете смело ехать – это будет альтернативой всем хорошо известному Львову.

Мукачево

Мультикультурный город, где празднования растягиваются на несколько недель – сначала отмечают католическое Рождество, далее Новый год, православное Рождество, Маланку и Крещение. В это же время в Мукачево проходит фестиваль «Червене вино», на который съезжаются любители вина со всей Украины. Там будет чем заняться – это точно!

Каменец-Подольский

Даже если Вы уже бывали в Каменце, посетите его во время празднования Нового года и побродите по его старинным улочкам. И обязательно найдете вдохновение на весь год!

Черновцы

Один из самых уютных городов в Украине. Но это мое мнение. Там сохранилась классная архитектура и атмосфера какой-то легкости жизни. То, от чего мы кайфуем в Европах, например.

Яремче

Яремче – это вообще красотка! Гуцульский движ вам обеспечен. На праздники местные жители любят переодеваться в сказочные и библейские одежды, берут с собой музыкантов и ходят выступать от отеля к отелю. Все это выглядит очень аутентично.

Драгобрат

Драгобрат – это альтернатива Буковелю. Очень крутая альтернатива. Если горы – то Карпаты, а если Карпаты – то Драгобрат. Это самый высокий горнолыжный курорт в Украине. Еще каких-то 25 лет назад об этом месте трудно было услышать, а сейчас здесь более 20 самых разнообразных отелей. Что говорит о том, что если вы цените комфорт, то вы его найдете.

Отпраздновать там, где хотите, с кем хотите, и как хотите

Это третий вариант. Тут никаких советов. Для каждого Новый год это что-то свое. И вы сами должны понимать, как хотите его встретить и с кем. Главное, чтобы у вас внутри было спокойствие, мир и любовь.

Напомним,