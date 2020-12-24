Католическое Рождество: поздравления в стихах, прозе, короткие для смс

Поздравления с католическим Рождеством в стихах и прозе

Украина вместе с западными христианами отмечает католическое Рождество 2020, поздравьте своих родных и близких!

Поздравления с Католическим Рождеством

Пускай Католическое РождествоНаполнит сердца теплом и добром,Подарит вам чудо и волшебство,Пошлет и уют, и достаток в ваш дом!Желаю, чтоб каждый момент приносилВам радость, улыбки и счастья побольше!Пускай будет много здоровья и сил,Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!

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Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение дарит счастье!

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С Католическим Рождеством

Я тебя от души поздравляю!

Пусть наполнится счастьем твой дом,

Я добра тебе в праздник желаю!



Пусть удача всегда идет рядом,

Пусть всегда будет жизнь хороша!

Положительным, добрым зарядом

Озарится в сей праздник душа!

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Поздравляю с Рождеством!

Счастья, света, мира:

Осенит Господь добром

Всё, что сердцу мило.



И звезда, что в небесах,

Душу пусть согреет,

И исполнится мечта,

Если в чудо верить!

***

Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение будет наполнено безграничным счастьем и любовью!

***

Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

***

В день декабрьский стучится

К нам в окошко Рождество,

Скоро чудо приключиться,

В сказку завлечет оно.



Пожелаю вам я мира

В самый добрый день в году,

Пусть отвадит праздник горе

И прогонит прочь беду.



Пусть сбываются желания,

Сила неба вас хранит,

Пусть молитва выступает,

Как надежный, мощный щит.

Поздравления с католическим Рождеством в стихах и прозе / Unsplash.com

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С католическим я вас

Поздравляю Рождеством,

Добротою светлый праздник

Пусть наполнит каждый дом.



Детский смех звенит повсюду,

И улыбки пусть сияют,

Свет Рождественской звезды

Путь вам к счастью освещает.



Пусть Рождественская сказка

Вам подарит волшебство,

Пусть любовь, добро и счастье

Принесет вам Рождество.

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Поздравляем с радостным праздником католического Рождества, желаем мира в семье, благости в душе, достатка в доме, тепла в сердце и любви к жизни!

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С католическим Рождеством! Мира вам, гармонии и достатка, чудес и волшебства! Пусть вокруг будет больше тепла и улыбок, красоты и гармонии!

Благословения вам Господнего и только благих вестей!

***

Поздравляю с католическим Рождеством.

От чистого сердца и светлой души желаю радостных событий и достатка в доме, счастливых случаев и великих успехов, семейного блага и близких родных за дружным столом, чудесного настроения и крепкой веры в удачу.

***

Рождество наступает чудесное,

Обнимая весь мир волшебством!

Пожелаю любви всем и нежности,

Вечер встретить добром, торжеством.



Пусть под яркой звездою вечерней,

Радость в дом постучится скорей.

Пусть прекрасною сказкою зимней

Будет праздник средь счастья огней!

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Поздравляю с Рождеством и желаю мира, здоровья, достатка и счастья. Пусть сердце твоё полыхает огоньками любви также ярко, как праздничные свечи, пусть вся твоя жизнь будет такой же нарядной и чудесной, как праздничная ель.

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Мы сегодня отмечаемПраздник католический,Рождество земля встречаетВ этот день магический.Даже воздух весь насквозьНежным чудом полнится,Я хочу, чтоб все сбылосьУ того, кто молится.Пусть Господь от всех заботНас укроет бережно,Счастье в жизни принесетС верой и надеждою.

Поздравления с католическим Рождеством в стихах и прозе / Unsplash.com

Напомним,