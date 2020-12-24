Католическое Рождество: поздравления в стихах, прозе, короткие для смс
Украина вместе с западными христианами отмечает католическое Рождество 2020, поздравьте своих родных и близких!
Поздравления с Католическим Рождеством
Наполнит сердца теплом и добром,
Подарит вам чудо и волшебство,
Пошлет и уют, и достаток в ваш дом!
Желаю, чтоб каждый момент приносил
Вам радость, улыбки и счастья побольше!
Пускай будет много здоровья и сил,
Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!
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Пускай это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и благих вестей, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет крепкое здоровье тебе и всей семье! Пусть каждое мгновение дарит счастье!
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С Католическим Рождеством
Я тебя от души поздравляю!
Пусть наполнится счастьем твой дом,
Я добра тебе в праздник желаю!
Пусть удача всегда идет рядом,
Пусть всегда будет жизнь хороша!
Положительным, добрым зарядом
Озарится в сей праздник душа!
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Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира:
Осенит Господь добром
Всё, что сердцу мило.
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!
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В день декабрьский стучится
К нам в окошко Рождество,
Скоро чудо приключиться,
В сказку завлечет оно.
Пожелаю вам я мира
В самый добрый день в году,
Пусть отвадит праздник горе
И прогонит прочь беду.
Пусть сбываются желания,
Сила неба вас хранит,
Пусть молитва выступает,
Как надежный, мощный щит.
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С католическим я вас
Поздравляю Рождеством,
Добротою светлый праздник
Пусть наполнит каждый дом.
Детский смех звенит повсюду,
И улыбки пусть сияют,
Свет Рождественской звезды
Путь вам к счастью освещает.
Пусть Рождественская сказка
Вам подарит волшебство,
Пусть любовь, добро и счастье
Принесет вам Рождество.
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С католическим Рождеством! Мира вам, гармонии и достатка, чудес и волшебства! Пусть вокруг будет больше тепла и улыбок, красоты и гармонии!
Благословения вам Господнего и только благих вестей!
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Поздравляю с католическим Рождеством.
От чистого сердца и светлой души желаю радостных событий и достатка в доме, счастливых случаев и великих успехов, семейного блага и близких родных за дружным столом, чудесного настроения и крепкой веры в удачу.
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Рождество наступает чудесное,
Обнимая весь мир волшебством!
Пожелаю любви всем и нежности,
Вечер встретить добром, торжеством.
Пусть под яркой звездою вечерней,
Радость в дом постучится скорей.
Пусть прекрасною сказкою зимней
Будет праздник средь счастья огней!
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Поздравляю с Рождеством и желаю мира, здоровья, достатка и счастья. Пусть сердце твоё полыхает огоньками любви также ярко, как праздничные свечи, пусть вся твоя жизнь будет такой же нарядной и чудесной, как праздничная ель.
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Праздник католический,
Рождество земля встречает
В этот день магический.
Даже воздух весь насквозь
Нежным чудом полнится,
Я хочу, чтоб все сбылось
У того, кто молится.
Пусть Господь от всех забот
Нас укроет бережно,
Счастье в жизни принесет
С верой и надеждою.
Напомним,