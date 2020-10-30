Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, короткие для смс

Подборка лучших поздравлений с Хэллоуином!

Несмотря на американские корни Хэллоуина, праздник с каждым годом становится все более популярным и в Украине.

Поздравления с Хэллоуином

В канун Дня всех святых люди наряжаются в нечисть и устраивают тематические вечеринки. В нынешних условиях, когда некоторые встречи с друзьями приходится отменять из-за карантина, поздравления с Хэллоуином становятся еще более актуальными!

Пусть этот праздник, Хэллоуин,

Откроет вам секрет один:

За страшной маской нужно скрыться

Да в чудо-юдо нарядиться

Ради того, чтоб всех пугать,

А духов злых совсем прогнать.

Вы в тыкву свечку поместите,

Огненный взгляд ей подарите.

Кто праздник весело встречает

... тот страха вовсе не узнает.

***

Вот и пришел Хэллоуин – день мистики и чудес!

В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться.

Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.

***

Этот праздник необычный,Очень страшный, заграничный,Черти, демоны, вампирыВ дверь стучат твоей квартиры!Это Хэллоуин пришел,Будет жуть, как хорошо,Поздравляем с этим днем,Все страшилки — нипочем!

***

С Хэллоуином! Желаю не скрывать страхов, веселиться до потери сознания, смеяться до слез, танцевать до головокружения, достать всех скелетов из шкафов, быть страшно красивым существом, принести в жертву тыкву!

***

В день всех святых — наденьте маску,

Пусть нечисть Вас сама боится,

Желаю окунуться в сказку,

Всем страхам — тут же испариться!



Пусть дом Ваш ангел бережет,

А зло не перейдет порога,

Покой и мир в семье живет,

И не коснется Вас тревога!

Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, для смс / pixabay.com

***

Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв!

Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

***

Хэллоуин встречаем,Снова маскарад,В тыкве вырезаемПару дырок в ряд,А еще улыбку —Дьявольский оскал.Позабудь ошибки,Праздник ведь настал.Пусть повсюду гномы,Ведьмы, упыри,Счастье в своем домеБережно храни.

***

В каждом празднике есть своя особенная «изюминка». Пусть в Хэллоуин — канун дня всех святых, волшебство будет приятным и непринуждённым.

Желаю отлично провести время!

***

Хеллоуин стучится в двери.

Слышишь, половицы скрип?

Призрак маленький под дверью,

Уж от воя весь охрип.



В этот праздник, старый-добрый,

Он поздравит от души.

Со сластями добровольно

Ты расстаться поспеши!

***

Пусть в этот праздник Хэллоуин, у Вас хватит сладостей откупиться от нечисти. Пусть маска спрячет Вас от недобрых глаз, защитит от мира мертвых. Пусть весь ужас этой ночи скроется во тьме, пусть фонарь в тыкве освещает Вам дорогу. Поздравляю!

Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, для смс / pixabay.com

Напомним,