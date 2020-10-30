Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, короткие для смс
Подборка лучших поздравлений с Хэллоуином!
Несмотря на американские корни Хэллоуина, праздник с каждым годом становится все более популярным и в Украине.
Поздравления с Хэллоуином
Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За страшной маской нужно скрыться
Да в чудо-юдо нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать,
А духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
Огненный взгляд ей подарите.
Кто праздник весело встречает
... тот страха вовсе не узнает.
***
Вот и пришел Хэллоуин – день мистики и чудес!
В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться.
Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.
***
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!
***
С Хэллоуином! Желаю не скрывать страхов, веселиться до потери сознания, смеяться до слез, танцевать до головокружения, достать всех скелетов из шкафов, быть страшно красивым существом, принести в жертву тыкву!
***
В день всех святых — наденьте маску,
Пусть нечисть Вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам — тут же испариться!
Пусть дом Ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется Вас тревога!
***
Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв!
Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!
***
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку —
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Пусть повсюду гномы,
Ведьмы, упыри,
Счастье в своем доме
Бережно храни.
***
В каждом празднике есть своя особенная «изюминка». Пусть в Хэллоуин — канун дня всех святых, волшебство будет приятным и непринуждённым.
Желаю отлично провести время!
***
Хеллоуин стучится в двери.
Слышишь, половицы скрип?
Призрак маленький под дверью,
Уж от воя весь охрип.
В этот праздник, старый-добрый,
Он поздравит от души.
Со сластями добровольно
Ты расстаться поспеши!
***
Напомним,