Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, короткие для смс

30 октября 2020 10:30 Алла Лысак
Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, короткие для смс
Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, для смс
pixabay.com

Подборка лучших поздравлений с Хэллоуином!

Несмотря на американские корни Хэллоуина, праздник с каждым годом становится все более популярным и в Украине.

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В канун Дня всех святых люди наряжаются в нечисть и устраивают тематические вечеринки. В нынешних условиях, когда некоторые встречи с друзьями приходится отменять из-за карантина, поздравления с Хэллоуином становятся еще более актуальными!

Поздравления с Хэллоуином 

Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За страшной маской нужно скрыться
Да в чудо-юдо нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать,
А духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
Огненный взгляд ей подарите.
Кто праздник весело встречает
... тот страха вовсе не узнает.

***

Вот и пришел Хэллоуин – день мистики и чудес!

В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться.

Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.

***

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Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!

***

С Хэллоуином! Желаю не скрывать страхов, веселиться до потери сознания, смеяться до слез, танцевать до головокружения, достать всех скелетов из шкафов, быть страшно красивым существом, принести в жертву тыкву!

***

В день всех святых — наденьте маску,
Пусть нечисть Вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам — тут же испариться!

Пусть дом Ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется Вас тревога!

Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, для смс / pixabay.com

***

Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв!

Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

***

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Хэллоуин встречаем,
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку —
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Пусть повсюду гномы,
Ведьмы, упыри,
Счастье в своем доме
Бережно храни.

***

В каждом празднике есть своя особенная «изюминка». Пусть в Хэллоуин — канун дня всех святых, волшебство будет приятным и непринуждённым.

Желаю отлично провести время!

***

Хеллоуин стучится в двери.
Слышишь, половицы скрип?
Призрак маленький под дверью,
Уж от воя весь охрип.

В этот праздник, старый-добрый,
Он поздравит от души.
Со сластями добровольно
Ты расстаться поспеши!

***

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Пусть в этот праздник Хэллоуин, у Вас хватит сладостей откупиться от нечисти. Пусть маска спрячет Вас от недобрых глаз, защитит от мира мертвых. Пусть весь ужас этой ночи скроется во тьме, пусть фонарь в тыкве освещает Вам дорогу. Поздравляю!

Поздравления с Хэллоуином 2020: смешные, интересные, для смс / pixabay.com

Напомним,

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