Лакомство на Хэллоуин: рецепт печенья от судьи МастерШеф Эктора Хименес-Браво

26 октября 2020 12:20 Юлия Крутиева
Лакомство на Хэллоуин: рецепт печенья от судьи МастерШеф Эктора Хименес-Браво
Лакомство на Хэллоуин: рецепт печенья от судьи МастерШеф Эктора Хименес-Браво
пресс-служба

Что приготовить дома вкусное и интересное на Хэллоуин? Рецептом делится Эктор Хименес-Браво.

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Через несколько дней многие украинцы будут отмечать «жуткий» праздник Хэллоуин. В этот день принято не только наряжаться в костюмы нечисти, но и готовить угощения.  Судья 10 сезона «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом печенья для яркого празднования дня всех святых.

Ингредиенты: 

  • 1/2 стакана (115 г) сливочного масла, растопленного и слегка охлажденного
  • 1/4 стакана (50 г) темно-коричневого сахара
  • 1/2 стакана (100 г) сахара
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 6 ст. л. (86 г) тыквенного пюре
  • 1,5 стакана (190 г) муки
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. пищевой соды
  • 1 и 1/2 ч. л. молотой корицы
  • 1/2 стакана (90 г) шоколадной стружки

Способ приготовления:

  1. Взбейте растопленное сливочное масло, коричневый сахар и сахарный песок в средней миске, чтобы не осталось комочков от коричневого сахара. Взбейте ваниль и тыквенное пюре до однородности.
  2. Смешайте в большой миске муку, соль, разрыхлитель, соду, корицу. Поместите влажные ингредиенты к сухим и перемешайте вместе большой ложкой или шпателем. Тесто получится очень мягким.
  3. Добавьте 1/2 стакана шоколадной стружки. Она может не прилипать к тесту из-за растопленного масла, но сделайте все возможное, чтобы соединить их. Накройте тесто и охлаждайте в течение 30 минут (или до 3 дней). Охлаждение теста является обязательным для этого рецепта.
  4. Достаньте тесто из холодильника. Разогрейте духовку до температуры 180°C. Застелите двумя большими листами пергаментной бумагой или силиконовыми ковриками.
  5. Сверните тесто в шарики (примерно 1,5 столовые ложки теста каждый). Разровняйте верхушки тестовых шаров. Выпекайте 11-12 минут.
  6. Охлаждайте печенье на формах для выпечки не менее 10 минут, прежде чем перевести его на решетку для полного остывания. Чем дольше печенье охлаждается, тем лучше вкус! Тыква подходит еще краше на второй день. Приятного аппетита!

Лакомство на Хэллоуин: рецепт печенья от судьи МастерШеф Эктора Хименес-Браво / пресс-служба канала СТБ

Напомним,

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