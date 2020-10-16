Запеченная тыква с орехами и медом (рецепт)

16 октября 2020 13:30 Алла Лысак
Запеченная тыква с орехами и медом (рецепт)
Запеченная тыква с орехами и медом (рецепт)
pixabay.com

Читайте такжеОмлет по-французски от Анны Свиридовой (рецепт)

Сезон тыквы продолжается! Совсем скоро Украина отпразднует самый мистический праздник года Хэллоуин, но даже если вы не планируете вырезать из тыкв Светильник Джека, можно использовать их иначе. Например, приготовить вкусное и полезное лакомство для детей и взрослых, запеченную тыкву с орехами и медом.

Ингредиенты:

  • Тыква среднего размера - 1 шт,
  • Орехи грецкие очищенные - 100 г,
  • Мед натуральный - 100 г,
  • Масло растительное.

Способ приготовления:

1. Моем, сушим салфетками и разрезаем на дольки тыкву среднего размера.

2. Удаляем все семена, от кожуры очищаем по желанию.

Читайте такжеСоленый пирог с жареным луком, сыром и помидорами (рецепт)

3. Смазываем противень небольшим количеством масла (также можно использовать бумагу для выпечки). Раскладываем дольки на противень и отправляем в духовку на 20-30 минут при 180 градусов. Перед тем, как вытащить тыкву, проверяем на мягкость.

4. Выкладываем тыкву на тарелку, поливаем медом и посыпаем измельченными грецкими орехами.

Приятного аппетита!

Напомним, астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет в ноябре.

Облако тегов

рецепты тыква что приготовить осенью запеченная тыква

Материалы по теме

Омлет по-французски от Анны Свиридовой (рецепт)
Еда и рецепты

Омлет по-французски от Анны Свиридовой (рецепт)
Соленый пирог с жареным луком, сыром и помидорами (рецепт)
Еда и рецепты

Соленый пирог с жареным луком, сыром и помидорами (рецепт)
Пирог с капустой – быстро и вкусно (рецепт)
Еда и рецепты

Пирог с капустой – быстро и вкусно (рецепт)
Доступно и вкусно: итальянский суп с сосисками (рецепт)
Еда и рецепты

Доступно и вкусно: итальянский суп с сосисками (рецепт)

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK