Запеченная тыква с орехами и медом (рецепт)
Сезон тыквы продолжается! Совсем скоро Украина отпразднует самый мистический праздник года Хэллоуин, но даже если вы не планируете вырезать из тыкв Светильник Джека, можно использовать их иначе. Например, приготовить вкусное и полезное лакомство для детей и взрослых, запеченную тыкву с орехами и медом.
Ингредиенты:
- Тыква среднего размера - 1 шт,
- Орехи грецкие очищенные - 100 г,
- Мед натуральный - 100 г,
- Масло растительное.
Способ приготовления:
1. Моем, сушим салфетками и разрезаем на дольки тыкву среднего размера.
2. Удаляем все семена, от кожуры очищаем по желанию.
3. Смазываем противень небольшим количеством масла (также можно использовать бумагу для выпечки). Раскладываем дольки на противень и отправляем в духовку на 20-30 минут при 180 градусов. Перед тем, как вытащить тыкву, проверяем на мягкость.
4. Выкладываем тыкву на тарелку, поливаем медом и посыпаем измельченными грецкими орехами.
Приятного аппетита!
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