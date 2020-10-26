Маникюр на Хэллоуин-2020: трендовые варианты на праздник

26 октября 2020 10:40 Алла Лысак
Маникюр на Хэллоуин-2020: трендовые варианты на праздник
Маникюр на Хэллоуин: трендовые варианты на праздник
pixabay.com

Маникюр на Хэллоуин 2020 – самые крутые идеи для модниц.

Хэллоуин – прекрасная возможность сделать образ ярче, перевоплотиться, вспомнить своих любимых персонажей из фильмов и сериалов, добавить немного загадочности и мистики в свою повседневную жизнь.

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Атмосферу можно создать и при помощи деталей, не переодеваясь в ведьму или вампира. Скажем честно, не в каждом офисе будут рады видеть работника в таком неожиданном луке. Но если вы все-таки хотите отпраздновать самый мистический праздник в году, обновить маникюр или сделать завершающий штрих праздничного образа… Обязательно озаботьтесь идеей заблаговременно!

Какой маникюр сделать на Хэллоуин?

Есть сразу несколько вариантов трендового маникюра на Хэллоуин.

Во-первых, можно воспользоваться классическими цветами – черным, оранжевым и красным.

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Кровавые ногти, тыквы и всякие черные твари… Выбирайте вариант, который вам подходит больше, чтобы отправиться к своему мастеру. 

Во-вторых, экспериментируйте, призраки, паучки и даже кошки связаны с Днем всех святых и позволят вам быть в тренде.

Еще больше вариантов в нашей подборке!

Напомним,

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