Маникюр на Хэллоуин-2020: трендовые варианты на праздник

Маникюр на Хэллоуин 2020 – самые крутые идеи для модниц.

Хэллоуин – прекрасная возможность сделать образ ярче, перевоплотиться, вспомнить своих любимых персонажей из фильмов и сериалов, добавить немного загадочности и мистики в свою повседневную жизнь.

Какой маникюр сделать на Хэллоуин?

Атмосферу можно создать и при помощи деталей, не переодеваясь в ведьму или вампира. Скажем честно, не в каждом офисе будут рады видеть работника в таком неожиданном луке. Но если вы все-таки хотите отпраздновать самый мистический праздник в году, обновить маникюр или сделать завершающий штрих праздничного образа… Обязательно озаботьтесь идеей заблаговременно!

Есть сразу несколько вариантов трендового маникюра на Хэллоуин.

Во-первых, можно воспользоваться классическими цветами – черным, оранжевым и красным.

Кровавые ногти, тыквы и всякие черные твари… Выбирайте вариант, который вам подходит больше, чтобы отправиться к своему мастеру.

Во-вторых, экспериментируйте, призраки, паучки и даже кошки связаны с Днем всех святых и позволят вам быть в тренде.

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Напомним,