Маникюр на Хэллоуин-2020: трендовые варианты на праздник
Маникюр на Хэллоуин 2020 – самые крутые идеи для модниц.
Хэллоуин – прекрасная возможность сделать образ ярче, перевоплотиться, вспомнить своих любимых персонажей из фильмов и сериалов, добавить немного загадочности и мистики в свою повседневную жизнь.
Какой маникюр сделать на Хэллоуин?
Есть сразу несколько вариантов трендового маникюра на Хэллоуин.
Во-первых, можно воспользоваться классическими цветами – черным, оранжевым и красным.
Во-вторых, экспериментируйте, призраки, паучки и даже кошки связаны с Днем всех святых и позволят вам быть в тренде.
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Напомним,