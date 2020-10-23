Велесова ночь 2020 или украинский Хэллоуин: традиции праздника
Хэллоуин – не единственный праздник, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Наши предки в этот день отмечали так называемую Велесовую ночь, ее по сей день называют славянским Хэллоуином.
В соответствии с народными преданиями, Велесова ночь открывала врата между сезонами и мирами, в живой мир могли проникать души.
Наши предки верили, что природа в этот день засыпала, прекращались все земледельческие работы. Крестьяне считали, что трогать землю нельзя весны.
В Велесову ночь предки рода приходили в дома потомком, чтобы проверить, все ли в порядке. Для привлечения удачи живые старались справиться со всеми делами, обязательно помириться с родными и уладить конфликты с односельчанами.
Напомним,