Велесова ночь 2020 или украинский Хэллоуин: традиции праздника

23 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Велесова ночь 2020 или украинский Хэллоуин: традиции праздника
Велесова ночь 2020 или украинский Хэллоуин: традиции праздника
pixabay.com

Хэллоуин – не единственный праздник, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Наши предки в этот день отмечали так называемую Велесовую ночь, ее по сей день называют славянским Хэллоуином.

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Велесова ночь – мистический и таинственный праздник, отмечающийся на стыке октября и ноября. Наши предки таким образом отдавали дань осени, готовились к наступлению зимы.

В соответствии с народными преданиями, Велесова ночь открывала врата между сезонами и мирами, в живой мир могли проникать души.

Велесова ночь 2020 или украинский Хэллоуин: традиции праздника / pixabay.com

Наши предки верили, что природа в этот день засыпала, прекращались все земледельческие работы. Крестьяне считали, что трогать землю нельзя весны.

В Велесову ночь предки рода приходили в дома потомком, чтобы проверить, все ли в порядке. Для привлечения удачи живые старались справиться со всеми делами, обязательно помириться с родными и уладить конфликты с односельчанами.

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В Велесову ночь украинцы разводят огромные костры, они символизируют защиту и очищение. На стол принято стелить новую скатерть, а в доме желательно зажечь как можно больше свечей (но следите за огнем)!

Велесова ночь 2020 или украинский Хэллоуин: традиции праздника / pixabay.com

Напомним,

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