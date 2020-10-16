Хэллоуин 2020 в Украине: когда и как отмечают праздник

16 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Хэллоуин 2020 в Украине: когда и как отмечают праздник
Хэллоуин 2020 в Украине: когда и как отмечают праздник
pixabay.com

Берегитесь, на Хэллоуин нечистая сила гуляет по улицам, даже не скрываясь!

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В Украине Хэллоуин отмечают в традиционные даты, в ночь с 31 октября на 1 ноября. С каждым годом праздник приобретает новых поклонников, ведь в День Самайна можно и светильник Джека сделать, и костюм себе придумать, и конфеты получить!

История Хэллоуина

Хэллоуин часто называют днем Самайна, все дело в том, что именно с этого греческого торжества началась история современного Хэллоуина.

В последний день октября древние кельты (современная Британия) отмечали сбор урожая и окончание жатвы.

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День считался мистическим, люди верили, что души умерших на время возвращались в дома (и могли случайно привести с собой нечистую силу). Чтобы противостоять этому, на подоконники британцы ставили картошку и репу с вырезанными глазами, ртом и горящей свечей внутри.

Хэллоуин 2020 в Украине: когда и как отмечают праздник / pixabay.com

Позже эти овощи заменила тыква, а у детей и взрослых возникла традиция просить сладости в обмен на жизнь.

1 ноября День всех святых отмечают со времен распространения христианства.

В США Хэллоуин завезли мигранты из Великобритании. Сегодня праздник массово отмечают англоязычные страны, в том числе Австралия.

Как праздновать Хэллоуин 2020?

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Главная традиция заключается в изображении нечистой силы посредством костюмов.

Легенда гласит, что костюмы помогут избежать взгляда Самайна, ведь он примет человека за нечисть, и не станет нападать на него.

Сладость или гадость? 

Хэллоуин 2020 в Украине: когда и как отмечают праздник / pixabay.com

Напомним,

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