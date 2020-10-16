Хэллоуин 2020 в Украине: когда и как отмечают праздник
Берегитесь, на Хэллоуин нечистая сила гуляет по улицам, даже не скрываясь!
История Хэллоуина
Хэллоуин часто называют днем Самайна, все дело в том, что именно с этого греческого торжества началась история современного Хэллоуина.
В последний день октября древние кельты (современная Британия) отмечали сбор урожая и окончание жатвы.
Позже эти овощи заменила тыква, а у детей и взрослых возникла традиция просить сладости в обмен на жизнь.
1 ноября День всех святых отмечают со времен распространения христианства.
В США Хэллоуин завезли мигранты из Великобритании. Сегодня праздник массово отмечают англоязычные страны, в том числе Австралия.
Как праздновать Хэллоуин 2020?
Легенда гласит, что костюмы помогут избежать взгляда Самайна, ведь он примет человека за нечисть, и не станет нападать на него.
Сладость или гадость?
Напомним,