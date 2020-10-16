16 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 октября 2020 00:30 Алла Лысак
16 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

16 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 октября является 290 днем года, до конца года осталось 76 дней.

Какой праздник 16 октября 2020?                     

Памятные даты 16 октября, годовщины и события

В 1846 году хирург Уильям Томас Мортон из Бостона впервые использовал эфир для анестезии.

А 1847 году в Лондоне опубликовали книгу Шарлотты Бронте Джейн Эйр.

В 1964 году Китайская Народная Республика провела первое испытание ядерного оружия.

В 1978 году Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским.

16 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 16 октября 

16 октября родились писатель Оскар Уайльд, украинский поэт Александр Пидсуха.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Денис Позимний

Что сегодня нельзя делать 

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Несколько сотен лет назад в этот день, как правило, уже выпадал снег, наступала пора морозов. В наши дни можем наслаждаться осенью. Наши предки верили, что молитвы и заговоры на Дениса имеют особенную силу. 

Приметы на 16 октября

Мыши роют норы на юг, к холодгой зиме.

Галки собираются стаями, гряден солнечный день.

Низкие темные облака предвещают снегопад.

16 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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