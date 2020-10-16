16 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 октября является 290 днем года, до конца года осталось 76 дней.
Какой праздник 16 октября 2020?
- Международный день босса,
- День анестезиолога.
Памятные даты 16 октября, годовщины и события
В 1846 году хирург Уильям Томас Мортон из Бостона впервые использовал эфир для анестезии.
А 1847 году в Лондоне опубликовали книгу Шарлотты Бронте Джейн Эйр.
В 1964 году Китайская Народная Республика провела первое испытание ядерного оружия.
В 1978 году Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским.
Кто родился 16 октября
16 октября родились писатель Оскар Уайльд, украинский поэт Александр Пидсуха.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Денис Позимний
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 16 октября
Мыши роют норы на юг, к холодгой зиме.
Галки собираются стаями, гряден солнечный день.
Низкие темные облака предвещают снегопад.
Напомним,