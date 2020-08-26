Выходные и праздники в сентябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?

26 августа 2020 23:00 Алла Лысак
Выходные и праздники в сентябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?
Выходные и праздники в сентябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?
pixabay.com

В сентябре 2020 года начинается новый сезон, школьный, телевизионный и рабочий!

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Надеемся, вы отдохнули в августе, потому что сентябрь дополнительных выходных нам не принесет. В этом месяце нет государственных праздников, только профессиональные.

Мы сможет отдохнуть в классические выходные дни, субботы и воскресенье. Общее количество дней в сентябре – 30.

22 из них приходятся на рабочие дни, а 8 – на выходные.

  • Выходные в сентябре – 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27.

Календарь праздничных дней сентябрь 2020

Выходные и праздники в сентябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха? / pixabay.com

1 сентября - День знаний.

2 сентября - День нотариата.

6 сентября - Международный день предпринимателя.

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8 сентября - День солидарности журналистов.

9 сентября - Международный день красоты.

12 сентября - День программиста, День физкультуры и спорта.

13 сентября - День танкиста.

16 сентября - День HR-менеджера.

17 сентября - День спасателя.

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19 сентября - День фармацевта.

21 сентября - День мира.

27 сентября - День машиностроителя; День воспитателя.

30 сентября - День переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Выходные и праздники в сентябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха? / pixabay.com

Напомним,

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