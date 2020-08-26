Выходные и праздники в сентябре 2020 в Украине: будут ли дополнительные дни отдыха?
В сентябре 2020 года начинается новый сезон, школьный, телевизионный и рабочий!
Мы сможет отдохнуть в классические выходные дни, субботы и воскресенье. Общее количество дней в сентябре – 30.
22 из них приходятся на рабочие дни, а 8 – на выходные.
- Выходные в сентябре – 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27.
Календарь праздничных дней сентябрь 2020
1 сентября - День знаний.
2 сентября - День нотариата.
6 сентября - Международный день предпринимателя.
9 сентября - Международный день красоты.
12 сентября - День программиста, День физкультуры и спорта.
13 сентября - День танкиста.
16 сентября - День HR-менеджера.
17 сентября - День спасателя.
21 сентября - День мира.
27 сентября - День машиностроителя; День воспитателя.
30 сентября - День переводчика, Всеукраинский день библиотек.
Напомним,