ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины

20 августа 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины
ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины

Эти вещи указывают на то, что у женщины нет вкуса.

Поддельные сумки

Читайте такжеКакие сумки давно пора выбросить из своего гардероба: ТОП-5 моделей
Не стоит гнаться за брендом, если вы пока не можете себе этого позволить. Броское название, нанесенное на подделку, лишь подчеркивает то, что сумка является копией или репликой. Лучше выбрать стильный и лаконичный бюджетный вариант, ведь такие сумки тоже могут быть весьма качественными.

Люрекс

Забудьте о колготках с люрексом, они окончательно остались в прошлом. Да и зачем вам эти колготки нужны? Они делают ноги визуально полнее, а блестящие элементы только подчеркивают проблемные зоны, которые вам хотелось бы скрыть. 

Яркие резинки для волос

ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины

Читайте такжеС чем лучше всего совмещать велосипедки, чтобы выглядеть стильно: ТОП-4 комбинации
Если вы думаете, что на резинки никто не обращает внимания, спешим вас в этом разубедить. Даже самый шикарный и продуманный образ может испортить какая-нибудь резинка с пластмассовой ягодкой, стразами или блестками. Оставьте такие аксессуары для школьниц. 

Украшения из бисера

Конечно, hand made творчество имеет право на жизнь, порой, люди создают действительно интересные и стильные вещи. Но изделия из бисера к ним не относятся, подобные украшения смотрятся органично только на детях.

Шарф хомут

Читайте такжеТренды 2020: шьем стильную повязку на голову
Этот шарф очень редко вписывается в лук, как правило, только хуже делает: укорачивает шею, визуально округляет черты лица. Шарф обычной формы избавит вас от таких проблем, да и с ним теплее в холодную погоду, ведь он прилегает к телу и согревает. 

ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины

Напомним,

Облако тегов

стиль Стиль и красота мода и стиль тренд осени Тренды тренд-2020

Материалы по теме

Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски
Lifestyle

Как улучшить состояние кожи: ТОП-3 маски
Тренды 2020: какую обувь выбрать этой осенью
Lifestyle

Тренды 2020: какую обувь выбрать этой осенью
Будь в тренде: Андре Тан рассказал, из чего должен состоять женский осенний гардероб
Новости

Будь в тренде: Андре Тан рассказал, из чего должен состоять женский осенний гардероб
Від пацанки до панянки-4: беременная участница назовет сына в честь незнакомца, который дал ей денег
Новости

Від пацанки до панянки-4: беременная участница назовет сына в честь незнакомца, который дал ей денег

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK