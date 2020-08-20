ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины

ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины

Эти вещи указывают на то, что у женщины нет вкуса.

Поддельные сумки

Люрекс

Не стоит гнаться за брендом, если вы пока не можете себе этого позволить. Броское название, нанесенное на подделку, лишь подчеркивает то, что сумка является копией или репликой. Лучше выбрать стильный и лаконичный бюджетный вариант, ведь такие сумки тоже могут быть весьма качественными.

Забудьте о колготках с люрексом, они окончательно остались в прошлом. Да и зачем вам эти колготки нужны? Они делают ноги визуально полнее, а блестящие элементы только подчеркивают проблемные зоны, которые вам хотелось бы скрыть.

Яркие резинки для волос

ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины

Украшения из бисера

Если вы думаете, что на резинки никто не обращает внимания, спешим вас в этом разубедить. Даже самый шикарный и продуманный образ может испортить какая-нибудь резинка с пластмассовой ягодкой, стразами или блестками. Оставьте такие аксессуары для школьниц.

Конечно, hand made творчество имеет право на жизнь, порой, люди создают действительно интересные и стильные вещи. Но изделия из бисера к ним не относятся, подобные украшения смотрятся органично только на детях.

Шарф хомут

Этот шарф очень редко вписывается в лук, как правило, только хуже делает: укорачивает шею, визуально округляет черты лица. Шарф обычной формы избавит вас от таких проблем, да и с ним теплее в холодную погоду, ведь он прилегает к телу и согревает.

ТОП-5 аксессуаров, от которых давно отказались стильные женщины

Напомним,