Больше не в моде: от каких летних вещей лучше отказаться
Летняя мода диктует свои правила в этом сезоне. Тренды резко стали признаком дурного вкуса.
Слишком короткие шорты
Многие уже слышали о том, что короткие джинсовые шорты - признак дурного тона. Особенно, если они заменяют вам трусы. Такую модель можно надеть разве что на море. И то, дизайнеры рекомендуют останавливаться на более классических и свободных фасонах - к примеру, трикотаже.
Блуза без рукавов
Капри
Капри трикотажные уже давно вышли из моды. Если вы уж очень хотите прикрыть ваши колени, выбирайте кюлоты. Этот фасон выглядит более стильно и визуально съедает лишние килограммы. А если вы хотите выглядеть еще более модно и держать руку на пульсе модных трендов, обязательно обратите внимание на бермуды - они чуть выше либо по колено, но точно привлекут внимание к вашей персоне.