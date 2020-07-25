Больше не в моде: от каких летних вещей лучше отказаться

25 июля 2020 20:00 Антонина Старовойт
Больше не в моде: от каких летних вещей лучше отказаться
Больше не в моде: от каких летних вещей лучше отказаться
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Летняя мода диктует свои правила в этом сезоне. Тренды резко стали признаком дурного вкуса.

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Обязательно изучите, что надевать не стоит этим летом. Это существенно лишит вас проблем с выбором одежды и подготовит к выбору более стильного гардероба. 

Слишком короткие шорты

Многие уже слышали о том, что короткие джинсовые шорты - признак дурного тона. Особенно, если они заменяют вам трусы. Такую модель можно надеть разве что на море. И то, дизайнеры рекомендуют останавливаться на более классических и свободных фасонах - к примеру, трикотаже. 

Блуза без рукавов 

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Блузки-безрукавки - мощный антитренд этого года, о котором стоит забыть. Прежде всего это касается девушек, у которых массивные либо полные руки. Открытая блуза только подчеркнет эту особенность. А вот стоит ее заменить на блузу с рукавами-буфами - и картина сразу же изменится. Это значит, ваш образ будет выглядет более утонченно и изысканно.  

Капри

Капри трикотажные уже давно вышли из моды. Если вы уж очень хотите прикрыть ваши колени, выбирайте кюлоты. Этот фасон выглядит более стильно и визуально съедает лишние килограммы. А если вы хотите выглядеть еще более модно и держать руку на пульсе модных трендов, обязательно обратите внимание на бермуды - они чуть выше либо по колено, но точно привлекут внимание к вашей персоне. 

Напомним, 

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